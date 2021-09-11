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在緊張的狀況下，經常會冒手汗或是呼吸急促。輿水健治醫學博士表示，當不安、緊張情緒或壓力增強時，會加速交感神經作用，進而提高血壓及心跳，容易因爲呼吸較急促導致呼吸困難等情況。但這並非是身體不健康的象徵，比如酒精及咖啡因等物質也會使心跳加速，若靜待一段時間就會恢復正常，代表身體無異狀，不須擔心。不過，若這些症狀頻繁出現時，自己能覺察就須多加留意，減少這類情況產生。
心臟出現異常狀況 心悸、呼吸困難需注意
然而，若在不太會促使交感神經作用的情況下，心臟仍加速跳動時，就必須加以注意。輿水健治醫學博士提到，「如夜晚睡前、早上起床時，原本應由副交感神經作用，協助身體或心臟放鬆，卻反而出現心悸、呼吸困難等狀況，就代表身體可能出現異常狀況。就算無過於嚴重的症狀，也可能因心房顫動，造成突發性心律不整，進而出現心跳過快的『頻脈』，或因貧血或甲狀腺功能亢進等問題，使得心跳加快。只要出現類似的自覺症狀一次，就建議至醫院接受檢查。」
輿水健治醫學博士補充，如果在攀爬階梯或坡道時，常會感到呼吸困難。此外，呼吸困難狀況持續過久也必須小心。雖然這些症狀類似喝酒或咖啡後的情況，但很可能因心悸或呼吸困難等症狀，進而察覺潛藏於身體內的心臟疾病。假如會感到心悸、呼吸困難時，請稍事休息，並做深呼吸。如果嘗試後仍無法減低心跳加速的狀況，請將其視為一個警訊，應盡早至醫院就診。
心臟及肺臟機能衰弱 攸關性命不可輕忽
如果心悸、呼吸困難反覆發生，難以掌握就診時機該怎麼辦？輿水健治醫學博士提到，即便前往醫院做心電圖等檢查，當下未必會出現症狀，也難以在1至2分鐘內做出正確的診斷。因此，也可使用隨身型心電圖記錄器，配戴24小時，讓機器發出微量電流記錄心跳活動。如此一來，也能讓醫師判斷患者日常生活中心悸（心律不整）發生的頻率，以及此情況是否嚴重等。
輿水健治醫學博士呼籲，一旦覺得心臟跳動頻率異常時，必須多加留意，不可輕忽相關症狀。特別是會引發心悸、呼吸困難的原因不少，但主要多與心臟、肺臟功能息息相關。這些器官與肝臟、腎臟不同，一出狀況可能會攸關性命，因此必須從平常就定時接受健康檢查，避免危險發生。
（文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌）
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 心跳異常加速 很可能是危險疾病預兆
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