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焦慮是臨床醫療常見問題之一，帶給身心的影響不亞於糖尿病或高血脂等慢性病，正視自己的壓力，減少焦慮是現在重要的課題。王翊錞中醫師提到，因為疫情延燒，人心惶惶，因為身心狀況就診的民眾也增加。
焦慮或壓力都會造成身心的變化，像是頭痛頭暈、失眠、疲勞善忘、喉嚨有痰吐不出來、肌肉緊繃、胸悶心悸、胃痛、便秘或腹瀉、頻尿、盜汗等問題。王翊錞中醫師指出，這被稱為自律神經失調；也是中醫的肝氣鬱，在黃帝內經中玉機真藏論已經說明，肝氣太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及，則令人胸痛引背，下則兩脇胠滿。
飲食均衡與運動助平衡 舒緩情緒三茶飲
若有在看診的民眾，應持續就醫，也應該飲食均衡與運動，才能讓身心狀態達到平衡。王翊錞中醫師分享三種茶飲可以幫助舒緩情緒，也建議可以進行簡單的穴位按摩，穴位按摩挑選以方便按壓，且穴位不會太深為主。程度都是以手指頭輕微按壓，稍微痠但不要痛最好，按壓方式持續按壓十個呼吸後，停止按壓一個呼吸為一次，作三次。
◎甘麥大棗湯
甘草10克 浮小麥50克 大棗5枚，以水600cc，煮成300cc，分成三份喝。
適合精神恍惚、悲痛欲哭、呵欠頻頻的朋友。
◎紫蘇薄荷茶
紫蘇適量 薄荷適量 熱水沖泡
適合容易頭痛胸悶，覺得自己容易中暑的朋友
◎玫瑰花茶
玫瑰花適量 陳皮適量 熱水沖泡
適合容易胃痛、乳房脹痛、覺得自己腸胃都不動的朋友
自律神經失調 輕微按壓三穴道改善
◎太衝穴：安撫焦慮心情
位置在腳的大拇指和第二指指縫間，往上1寸（約一個拇指橫寬）處
適合心情煩躁、很想吵架的朋友
◎內關穴：緩解胸胃疼痛
手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約三手指寬）處
適合容易心驚、心悸、胸悶、胃痛、或腹瀉、便祕的朋友
◎神門穴：安定心神
手腕掌心橫紋下方，靠小指側端，豌豆骨凹陷處。
適合頭暈、頭痛、心煩、失眠、頻尿的患者
王翊錞中醫師 學經歷
中醫皮膚科醫學會 專科醫師
中醫兒科醫學會 專科醫師
台北市聯合醫院 醫師
馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師
中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師
北醫中國醫藥研究社 講師
臺大傳統醫學研究社 講師
台灣偏遠地區義診
中國四川麻瘋村義診
東馬來西亞中醫義診
中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師
台灣大學藥學系畢業 藥師
資料來源：健康醫療網 焦慮到身心失調 中醫師授三茶飲穴道舒緩
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