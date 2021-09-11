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焦慮到身心失調　中醫師授三茶飲穴道舒緩

焦慮到身心失調　中醫師授三茶飲穴道舒緩
焦慮到身心失調　中醫師授三茶飲穴道舒緩

健康醫療網

2021-09-11 11:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】因為疫情關係及有些媒體的推波助瀾，使社會氛圍充滿恐慌與對立，讓許多民眾感到焦慮。不僅心情受到影響，也會出現許多身心變化，如頭暈、頭痛、失眠等，因此求診的人也增加。王翊錞中醫師表示，除了配合治療之外，也需要正常飲食與運動，若有焦慮到不敢出門的民眾，他也分享三個茶飲與穴道按摩可舒緩。

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自律神經失調　中醫又稱肝氣鬱

焦慮是臨床醫療常見問題之一，帶給身心的影響不亞於糖尿病或高血脂等慢性病，正視自己的壓力，減少焦慮是現在重要的課題。王翊錞中醫師提到，因為疫情延燒，人心惶惶，因為身心狀況就診的民眾也增加。

焦慮或壓力都會造成身心的變化，像是頭痛頭暈、失眠、疲勞善忘、喉嚨有痰吐不出來、肌肉緊繃、胸悶心悸、胃痛、便秘或腹瀉、頻尿、盜汗等問題。王翊錞中醫師指出，這被稱為自律神經失調；也是中醫的肝氣鬱，在黃帝內經中玉機真藏論已經說明，肝氣太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及，則令人胸痛引背，下則兩脇胠滿。

飲食均衡與運動助平衡　舒緩情緒三茶飲

若有在看診的民眾，應持續就醫，也應該飲食均衡與運動，才能讓身心狀態達到平衡。王翊錞中醫師分享三種茶飲可以幫助舒緩情緒，也建議可以進行簡單的穴位按摩，穴位按摩挑選以方便按壓，且穴位不會太深為主。程度都是以手指頭輕微按壓，稍微痠但不要痛最好，按壓方式持續按壓十個呼吸後，停止按壓一個呼吸為一次，作三次。

甘麥大棗湯

甘草10克  浮小麥50克  大棗5枚，以水600cc，煮成300cc，分成三份喝。

適合精神恍惚、悲痛欲哭、呵欠頻頻的朋友。

紫蘇薄荷茶

紫蘇適量 薄荷適量 熱水沖泡

適合容易頭痛胸悶，覺得自己容易中暑的朋友

玫瑰花茶

玫瑰花適量 陳皮適量 熱水沖泡

適合容易胃痛、乳房脹痛、覺得自己腸胃都不動的朋友

自律神經失調　輕微按壓三穴道改善

太衝穴：安撫焦慮心情

位置在腳的大拇指和第二指指縫間，往上1寸（約一個拇指橫寬）處

適合心情煩躁、很想吵架的朋友

內關穴：緩解胸胃疼痛

手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約三手指寬）處

適合容易心驚、心悸、胸悶、胃痛、或腹瀉、便祕的朋友

神門穴：安定心神

手腕掌心橫紋下方，靠小指側端，豌豆骨凹陷處。

適合頭暈、頭痛、心煩、失眠、頻尿的患者

王翊錞中醫師 學經歷

中醫皮膚科醫學會 專科醫師

中醫兒科醫學會 專科醫師

台北市聯合醫院 醫師

馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師

中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師

北醫中國醫藥研究社 講師

臺大傳統醫學研究社 講師

台灣偏遠地區義診

中國四川麻瘋村義診

東馬來西亞中醫義診

中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師

台灣大學藥學系畢業 藥師



資料來源：健康醫療網 焦慮到身心失調　中醫師授三茶飲穴道舒緩

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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