肝癌有哪些症狀？ 年輕人也會得肝癌？ B型肝炎和C型肝炎為什麼不能拖？

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戴嘉言醫師指出，當肝硬化末期時，病人會因肝臟功能失常，而有黃疸、腹水等情形。然而，肝癌的發生不一定在肝硬化末期，也可能出現在早期肝硬化或沒有肝硬化的病人身上。這些病人的黃疸、腹水等情況，可能是直接從肝癌而來，一旦如此，往往代表症狀線及病情嚴重，導致疾病處理更為棘手。
戴嘉言醫師表示，肝癌末期症狀與肝硬化類似，包括腹水、水腫與靜脈瘤等，而靜脈瘤一旦破裂，會造成消化道出血；此外，肝癌侵犯到血管時，可能增加靜脈瘤破裂風險，導致血液湧出消化道，引起吐血症狀。若不幸腫瘤破裂則會造成腹內出血，導致病人休克，甚至有立即性生命危險。
預防肝癌三部曲 當心B型肝炎與C型肝炎
從慢性肝炎到肝硬化，最終走向肝癌，稱為「肝癌三部曲」。戴嘉言醫師表示，肝硬化問題最常見是從慢性肝炎而來。造成慢性肝炎的主要原因，包括B型、C型肝炎的長期感染、酗酒造成的「酒精性肝炎」及與脂肪肝有關的「脂肪性肝炎」等。因此，防治B型肝炎與C型肝炎，仍是預防肝硬化和肝癌的重要目標。
戴嘉言醫師指出，我國是最早進行新生兒大規模施打B型肝炎疫苗的領導者。目前74年前出生的成年人帶原率約為15%。74年後出生者帶原率已顯著降低到小於1%。醫師提醒，B型肝炎大多為母親傳染給孩子，如果在健康檢查時發現自己是B肝患者，務必提醒母親和兄弟姐妹等高危險群接受B型肝炎檢查。
戴嘉言醫師表示，C型肝炎則多為血液傳染造成，例如共用針頭、共用牙刷、穿耳洞或刺青紋身等，都可能有感染風險。現階段最需注意的是濫用藥物的共用針頭問題，也可能增加梅毒、愛滋病等風險。尤要注意的是，當患者感染病毒後能自我清除病毒的比例只佔20%，約有70%至80%會演變為慢性肝炎，有發生肝硬化及肝癌之風險。
發現B肝C肝勿拖延 治療已有健保給付
發現C型肝炎的三位病毒學家在2020年榮獲諾貝爾獎，顯示C型肝炎是肝病防治的重大關鍵。戴嘉言醫師提醒，民國80年前曾開刀接受輸血的人，是C型肝炎的高風險群。為及早達成清除C型肝炎威脅的目標，目前衛福部提供45歲至79歲成人，皆享有一次B型肝炎與C型肝炎的免費篩檢機會。原住民則擴大為40歲至79歲。醫師提醒，只要符合資格，都應該及時接受慢性肝炎檢查。
戴嘉言醫師說明，當檢查出有B型肝炎病毒帶原，如果血中病毒已經沒有活性，屬於「健康帶原者」，基本上只需要長期追蹤，注意是否有病毒活化情況。但若是病毒具有活性，必須考慮接受B肝藥物治療。目前B肝的口服抗病毒藥物已有健保給付，可阻絕肝炎病毒在體內複製，妥善治療後有機會讓B型肝炎表面抗原消失，完全治癒。
至於C型肝炎的治療比B型肝炎更有顯著進步。戴嘉言醫師強調，一旦檢查出C型肝炎，一定要盡早接受藥物治療，減少後續演變為肝硬化與肝癌的風險。以往治療C型肝炎的方式為干擾素注射治療，副作用較大，效果亦較差。現在已有治癒效果達近100%的口服藥問世，健保也已通過給付。民眾如果檢查出C型肝炎，應及早接受治療，並定期追蹤檢查。有肝硬化的病人應每3個月檢查一次，無肝硬化者則6至12個月追蹤一次。
肝癌惡性程度不一 晚期恐轉移至腦骨肺
戴嘉言醫師指出，肝癌的惡性程度不一，有些肝癌成長速度緩慢，也有極具侵犯性、「惡性重大」的肝癌類型，在肝癌腫瘤微小時就可能肝內散布或侵犯血管，甚至轉移到肝臟以外，多發在各部位，屬於相對惡性的肝癌類型。因此，建議有肝硬化的病人，務必每3個月接受篩檢。如果是惡性度較高的肝癌，也須考慮較積極之治療包括合併治療、肝臟移植等，減少治療後的復發機率及延長存活。
戴嘉言醫師說明，早期肝癌可使用手術或局部治療例如電燒或酒精注射等，就有機會痊癒。若較為嚴重須採取非根治性的「栓塞治療」，透過每3至6個月進行治療，有機會讓病人延長多年存活。醫師提醒，當腫瘤侵犯到血管，或肝癌細胞轉移到腦部、骨頭、肺部，根治機會變得相當小，所幸現在有標靶治療、免疫治療等方式，讓末期肝癌有機會控制。有些末期病人的治療成效也可能相當理想，但僅限非常少數病患。
及早發現肝臟警訊 健康檢查注意三指標
戴嘉言醫師表示，衛福部希望2025年根除肝炎，民眾接受健康檢查時，可注意「肝指數」是否超標，肝指數過高表示肝臟細胞被破壞，也要注意是否有檢查「B型肝炎表面抗原」以及「C型肝炎抗體」。一旦篩檢出來為陽性，務必接受進一步檢查，如病毒學及超音波檢查，並及早治療慢性肝炎，才能保障肝臟健康。
醫師提醒，雖然慢性肝炎好發在年長者身上，但年輕人也會因為使用毒品、酗酒等，增加慢性肝炎的風險。提醒年輕族群，只要有慢性肝炎問題，絕對要謹慎視之，更要積極治療並定期追蹤。