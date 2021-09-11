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新南向醫衛合作 捐贈防疫物資臺大醫院自2012年起與印尼醫院展開交流，歷年來執行多項交流計畫，雙方維持穩定友好關係。近四年連續承接衛生福利部委辦計畫「新南向醫衛合作與產業發展」主責與印尼醫院的交流，現印尼遭遇困境，臺大醫院主動關懷交流醫院現況與需求，短時間內籌辦捐贈防疫物資活動，贈與對象分別是位於雅加達的Dr. CiptoMangunkusumo Hospital、National Cardiovascular Center Harapan Kita、MayapadaHospital South Jakarta及位於日惹的Dr. Sardjito General Hospital，這些醫院在當地皆為代表性的醫院，身負收治COVID-19病人的重任。
協助印尼抗疫 早日度過難關捐贈儀式於110年9月1日假臺大醫院院長室舉行，由吳明賢院長親自主持，特別邀請駐台北印尼經濟貿易代表處參加，由勞動部主任Ms. Purwanti Uta Djara出席代表印方醫院接受物資。Ms. Purwanti致詞中特別感謝台灣對印尼的關心以及鼎力協助。
在印尼最艱難的時刻，臺大醫院透過防疫物資捐贈，表達支持印尼醫療醫護人員的心意，協助其抵抗疫情，期盼印方能早日度過難關。
資料來源：健康醫療網 送暖新南向！ 臺大醫院捐贈防疫物資給印尼
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