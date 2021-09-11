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中醫調理 緩解接種疫苗副作用台北慈濟醫院中醫部吳炫璋副主任表示，接種新冠肺炎疫苗後，由於免疫反應被激活，可能產生種種不適，常見副作用，如：針扎處疼痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛等，一般而言，這些症狀約可在接種後三天漸漸得到緩解；然而，由於體質殊異，少數人所承受之不適感可能較為劇烈、持續較長時間，此時則可考慮以中醫進行調理，以緩解接種疫苗產生的副作用。
中藥透過增強體質 提高抗病能力與西藥不同，中藥是透過增強體質，提高抗病能力以減緩接種不適。吳炫璋副主任進一步說明，以中醫理論而言，接種副作用類似感冒後遺症，係因「風寒濕的邪氣」侵犯「人體的正氣」所引起，故治療以「扶正祛邪」為準則，健脾胃、補益正氣，以禦外來邪氣。
接種第二劑前 服用中藥達預防之效吳炫璋副主任指出，除了接種後可透過中藥減輕症狀外，若施打第一劑後副作用較明顯或是持續三天以上的人亦可於接種第二劑前，先行服用中藥調和體內正氣，以達預防效果；同時也提醒，不同體質接種新冠肺炎疫苗的副作用不盡相同，尋求專業中醫師辨證，透過適切藥物進行調養，配合清淡飲食、規律作息，充足飲水及適量運動，即可安心接種疫苗。
資料來源：健康醫療網 打完疫苗持續好累、不適？ 中醫調理助緩解副作用
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