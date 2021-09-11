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目前台灣已經進入高齡社會，老年人口越多，老年失智症的盛行率就會越大。莊睿样醫師指出，失智症的病患常常會出現精神症狀（如妄想、幻覺、錯認等）、情緒症狀（如焦慮、憂鬱），以及行為障礙（如攻擊行為、睡眠障礙、漫遊、病態收集、飲食改變等），這些狀況都稱為失智症合併精神行為症狀（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia,簡稱BPSD）。
25%照顧者壓力 來自失智症合併精神行為症狀
BPSD在臨床上十分常見，台灣約有70%的失智症病患合併有精神行為症狀，是家屬照顧者的主要壓力來源，約有25％的照顧者壓力來自BPSD。莊睿样醫師表示，BPSD也常是家屬無法照顧，而將病患送往療養機構或長期照護機構的原因，因此增加了照顧費用支出，也可能是造成老人虐待的原因。相較於失智症的認知功能障礙，BPSD能得到有效且安全的治療結果。
透過診斷、評估 擬定治療照顧計畫
莊睿样醫師說明，首先，先確定診斷：臨床上面對一個失智症老人，我們要先評估認知功能和日常生活功能，釐清病患是否真的進入失智症的病程。其次，找出病患已經出現那些精神行為症狀/徵候。再者，評估有無誘發因子，即這些BPSD是否在特定的人、事、時、地、物容易發生。有時，老人的某些異常行為是為了表達心裏或生理的不舒適，但因表達能力退化，所以用一些不適當方式表達，而非真正的失智症導致之精神行為症狀/徵候，我們需鑑別並避免不必要的治療。最後評估嚴重性及擬定治療照顧計畫。
失智症合併精神行為症狀(BPSD)是可以被治療的，有藥物治療控制及非藥物治療照護，除非BPSD症狀已經非常嚴重需要立即的藥物治療，應以非藥物治療照護為第一優先。
◎非藥物治療：
●提供病患熟悉的環境。
●提供固定且有結構化的生活作息。
●訓練認知功能，強化病患剩餘的功能。
●矯正病患的聽力與視力。
●加強照顧者的照顧技巧。
●關心照顧者的身心狀況。
●尋找任何會加重精神行為症狀的環境或物理因子，並加以去除。
◎藥物治療
主要針對失智症病患所出現的精神行為問題做控制及緩解，目前治療的藥物已經相當的進步且多樣性，可由精神科專科醫師診斷評估後開立適合病患的藥物來治療。
而藥物治療原則是當BPSD具有危險及對生命有威脅性時，就須以精神科藥物積極治療，且須選擇副作用最少、具有最低有效劑量的藥物。注意藥物之間的交互作用；若BPSD已被控制，可減低劑量，甚至慢慢停藥。鹿基設有記憶暨失智門診，可以提供失智病患合併BPSD的診斷、評估及治療。
資料來源：健康醫療網 七成失智症患者 合併有精神行為症狀
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