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指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3女2男，年齡介於20多歲至50多歲，分別自南非（案16180）、越南（案16181至案16183）、日本（案16184）入境，入境日介於8月27日至9月9日。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,965,908例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,948,529例排除），其中16,074例確診，分別為1,457例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
疫苗施打第8輪 10日起開放預約
中央流行疫情指揮中心表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ）第八期開放預約持續至9月12日中午12時止。但因部分縣市同步協助65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等民眾造冊接種第二劑AZ疫苗，部分長者亦同時至預約平臺登記，導致未列入預約平台可預約數，造成可預約數低於符合施打資格之人數的問題，指揮中心已於今日通知各縣市政府儘速加開，提供符合資格民眾預約。
指揮中心說明，目前部分縣市（包括新北市、新竹縣、彰化縣、金門縣及臺北市等）已規劃增加施打站可預約人數，其餘縣市也請依實際符合資格人數，評估是否加開預約數，指揮中心將依據現階段可供應疫苗數量進行分配。
指揮中心呼籲，請符合預約資格民眾至預約平臺時，就近選擇所在地施打站接種，避免跨區移動，保障自己及其他民眾接種權益，並落實各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
9月20日起 可預約BNT、高端疫苗
中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ）第九期將提供BNT疫苗及高端疫苗，相關說明如下：
一、預約平臺於9月13日12時暫停意願登記，並於9月14日10時起，開放「12至17歲不在校施打及不在籍學生」至預約平臺意願登記BNT疫苗，至於開放接種時間再依指揮中心公布實施。
二、符合資格對象：
(1)「18至22歲」；「所有65歲以上」；「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第一劑。
(2)「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」，預約接種高端疫苗第二劑。
三、預約時間：9月20日10時至9月22日12時止。
四、施打期間：
(1)BNT疫苗預計於9月25日至10月2日。
(2)高端疫苗預計於9月30日至10月2日。
指揮中心提醒，上述符合資格對象請於9月17日12時前登入預約平臺完成意願登記或修改，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
資料來源：健康醫療網 本土0確診、境外+5 9/20開放預約BNT疫苗
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