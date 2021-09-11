持續有嘿咻、就是不受孕？醫師：超過1年應尋求醫療協助

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台灣生殖醫學會理事長陳明哲醫師指出，小於35歲夫妻有規律性生活超過一年、或是35歲以上規律性生活超過半年而無法懷孕或是有子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史等不孕症危險因子者，已符合不孕症標準，建議盡早尋求人工生殖技術協助。
我國有10%-15%夫妻無法自然生育，有賴人工生殖技術助孕。但部分不孕夫妻因人工生殖技術費用而卻步，對此，政府推出「催生」利多！衛生福利部國民健康署署長吳昭軍指出，過去我國人工生殖技術補助方案對象僅限於中低收入家庭，今年七月一日起、政府擴大補助，凡是未滿45歲的不孕夫妻，都能夠透過人工生殖機構代為申請該項補助。
36歲的李太太就是這一波受惠對象。她說，自己在31歲那年結婚，沒有避孕、但半年都沒有消息，剛好周邊友人提及因子宮肌瘤影響受孕，所以她便興起檢查的念頭、沒想到一檢查就發現真的有一個8公分大的子宮肌瘤，進而接受腹腔鏡手術、除去子宮肌瘤。
原以為這樣一來就可以懷孕，但沒想到努力了兩年，卻仍然沒有消息，這時候她與先生尋求不孕生殖中心協助，醫師判定先生的精蟲數量與品質都不是很好，建議接受人工生殖技術輔助受孕。試了兩次都沒有成功。
今年五月時、她透過新聞知道政府要擴大補助人工生殖，就已經準備再試一次，七月到台中榮總時剛好身體狀況也適合展開新的療程，結果成功獲得補助、也順利懷孕。
值得注意的是，近年我國女性結婚年齡越來越長、不少夫妻又希望先打好經濟基礎再生育，導致生育年齡一年比一年往後延！醫師提醒，影響人工生殖成功率的除了人工受精技術、子宮環境等因素之外，卵子品質、年齡也是關鍵。
中華民國生育醫學會理事長張帆指出，器官機能隨著年齡逐漸衰退，生育機能也一樣，女性的生育年齡從31、32歲開始退步，過了35歲後急劇下滑！雖然說近年隨著人工生殖技術不斷提升、40歲以後透過人工生殖技術協助下、成功生育的越來越多，但還是越早做越好！
統計資料顯示，不到35歲的夫妻、平均接受2.1次人工生殖技術就能成功懷孕生下寶寶，但超過38歲平均要3.3次，42歲以上平均則要13.3次！
符合不孕標準的民眾、若有意尋求人工生殖技術協助，目前台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會一起打造「好孕地圖」（https://infertilitymap.org/），上面集結了全台93家符合人工生殖技術補助方案的生殖醫學機構相關資料，民眾不妨可利用來搜尋方便就醫的院所。
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