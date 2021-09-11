遇到情緒勒索該怎麼辦？專家：４種人易中招，３步驟助解套！

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情緒勒索潛藏於生活，２大促成關鍵多留意！
心理學專家林仁廷諮商心理師指出，情緒勒索泛指任何的人際關係當中，勒索者在有意識或無意識的情況下，使用直接或迂迴的手法，讓被勒索者連結負面的情緒，進而迫使做出非自願的決定。直接的手法例如要求、威脅、施壓等，迂迴的手法則如沉默、冷戰、暗示等。
例如小朋友之間「吼，不跟你好了拉。」、情侶之間「你去阿，反正我怎樣也沒人在乎。」、家人之間「大家都一家人幹嘛這麼小氣。」、朋友之間「吼，是不是朋友拉。」等。而沒有交情的關係，也可能出現情緒勒索，例如網路上的行動呼籲「追蹤，或殘忍拒絕。」，又或者少部分銷售手法「買一下拉，剛開店第一個就沒賣出去，我今天運勢會不好。」等，沒有追蹤意願並不代表殘忍，賣家的運勢也不應列入購物的考量範圍中。情緒勒索方法時常處於模糊地帶，亦可能是開玩笑、調侃，或半開玩笑、若有似無的勒索，民眾可多留意。
４種人留意情緒勒索，同理心強也容易中招！
林仁廷心理師指出，情緒勒索最重要的關鍵在於情緒認知，因此容易有情緒變化的族群，往往較容易在無意間中招，例如同理心較強、心思細膩、情緒波動較大、又或者一件事情往往會難過很久的族群。提醒這類型的民眾可以多特別留意，看看自己當下所做的抉擇是否真的出自於本意。
如何面對情緒勒索？專家３步驟有助解套！
林仁廷心理師表示，情緒勒索不僅影響行為，日久也可能影響內心，使得自主性逐漸消失。面對情緒勒索，林仁廷心理師建議被勒索者應提醒自己「把生活焦點放回自己身上，要照顧好自己。」。實際做法，建議當下可先辨別情緒，想想當下的情緒是否為一般該有的反應。若當下的情緒並不該出現，可先迅速的分辨事件，看對方是否正運用與自己的關係迫使自己做出決定。其後將關係、情緒與真正需處理的事情分開解決。
例如朋友之間「吼，是不是朋友拉。」，被勒索者並不願執行此事，可是卻感到愧疚開始猶豫，對被勒索者而言即可達到情緒勒索的標準。做或不做與是否為朋友是兩回事。因此建議可告知對方不這麼做的原因，或者從中找出其他的執行方式，並且堅持自己的立場，不為難自己，也顧及到情面，婉轉的解套。
當然，若該事件本來就不屬於自己該背負的責任，自然也不必予以回復，可以斷然的拒絕，堅定自己的立場。例如前述店家說道「剛開店第一個就沒賣出去，我今天運勢會不好。」，買東西並不必考量賣家的運勢，而是看價格、商品的優劣等，可果斷拒絕購買。
各關係皆有應有界限，留意情緒勒索有助身心！
提醒民眾，每個關係都會有應有界限及互相尊重，且每個人都是獨立的個體，應保有自我意識，不受他人掌控情緒。太多人的感受放在自己身上，容易使得心力憔悴，呼籲民眾可多加留意，並適度的做出相對的回應，更有助於身心發展。
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