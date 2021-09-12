炒菜「倒油比例」怎拿捏？婆媽分享技術總結：不沾鍋又香
一般人在炒菜時，通常都只倒入油，翻炒至熟後，再加鹽調味，但「倒油的比例」到底該怎麼拿捏，就是一門學問了，近日就有網友在網路上表示這個疑惑，對此就有許多婆婆媽媽分享了自己的技術總結，直言「這樣炒出來的菜不沾鍋又會香」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 08:51:11
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「廚師說的加一點點油到底是多少」的文章表示，「最近在看水管的下廚頻道，每次他們都是說加一點點油就好，然後我就加一點點油，然後就燒焦了」，原PO更接著說「吃了一禮拜的焦菜，我都覺得快得癌症了，結果我仔細看，他們的一點點油，都快比養樂多多了，有沒有廚師的一點點油跟一般人的一點點油的概念不同的卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「你的問題是火要轉小一點」、「你的問題在火」、「火侯要控制阿」、「你火控制好，加一瓶油也不會燒焦...」、「油又不是燒焦的原因」、「油多少跟菜焦不焦有什麼關係？菜有黏鍋嗎？」、「油不是主因 我不加油，也不會煮到燒焦啊」、「我只能說焦不焦跟溫度比較有關係，油是讓食材受熱更平均」。
而許多婆媽紛紛說出訣竅，在於「加一點點其實就是加到足夠的油」，他們更接著說「可能一大匙，至少整鍋底要有一層，看你技術，技術好可以少一點，技術不好多一點，但不要放那種材料一下去就把油吸乾的那種，當然是燒焦，重點是你要對食材有一定的理解，這樣做出來才會不沾鍋又香」。（編輯：王柏文）