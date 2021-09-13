乳癌病人想要安心防疫？這四件事不可不知！

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乳癌是台灣女性好發癌症第一位、最新癌症登記年報資料顯示，乳癌一年新增14,217人，相當於每37分鐘有1人罹患乳癌。有鑒於部分病人因為疫情嚴峻、不敢搭乘大眾交通工具、不敢就醫，醫師提醒，乳癌病人可與醫師溝通治療選項，切莫因為防疫，延後回診或中斷治療。
此外，乳癌病人想要在疫情期間安心過關，除了接種疫苗，疫苗接種時間、疫苗接種位置也要多注意。
一、不想上醫院？問診可視訊 化療藥物也可帶回家
雖然疫情稍緩，但對於癌症病人來說，往返醫院仍然是一大壓力！
和信治癌中心醫院血液及腫瘤內科褚乃銘主任指出，「其實在這段時間，不管是病人或家屬都是相當的煎熬……我有很多的病人住在高雄，或台南，他們也不敢搭高鐵。都是自己或者是家人開車載過來！」
如果擔心搭乘大眾運輸工具有感染風險，褚乃銘醫師以和信醫院為例，該院除提供部分病人視訊問診、寄送藥品服務之外，也透過動線調整，讓準備做化學治療的病人，跟一般領藥病人分開，讓病人減少在醫院停留時間。
此外，口服治療也是一個選項。褚乃銘醫師指出，乳癌病人化學治療除了針劑之外，也有口服治療。如果要減少病人交通往返，或者是降低醫院停留時間，確實是可以考慮。
年長 難忍副作用 也可考慮口服化療
其實不只是減少往返醫院，對於年紀比較大、體力比較差，或者是在過去的治療裡面，白血球降得太低的病人等等，也可考慮口服化療。
褚乃銘醫師解釋，乳癌病人化學治療時多使用小紅莓或紫杉醇等，相對來講，除了會掉頭髮，血球也會降得比較低。若病患對於副作用較難以接受，除了可將紫杉醇降低劑量，分多次施打之外，過去一些原本拒絕化療的長者，會先讓他們服用口服藥物、由於部分口服化學治療相對溫和、血球不會降得很低。加上比較不會有噁心、嘔吐的情況，也不會掉頭髮。當病人病況獲得控制，像是本來肺部積水、呼吸困難，需要抽水的，漸漸呼吸順暢，就可以走路、可以活動。「讓病人能夠得到有效的治療，同時維持好的生活品質，其實是非常重要的。」
二、癌症病人染疫易重症 更該及早打疫苗
但更重要的是，要及早打疫苗。褚乃銘主任指出，癌症病患抵抗力比較差，感染新冠病毒時，有較大機會變成重症。加上癌症治療過程中需要頻繁往返醫院。因此，不管是美國臨床腫瘤醫學會，或者是歐洲臨床腫瘤醫學會，都鼓勵癌症病人盡快施打疫苗。目前台灣使用的疫苗對乳癌病人來說都適用，「不管是哪一種，可以早點打、就盡快去接種。」
三、避免影響病情判斷 乳癌病人疫苗要打在「健側」手臂！
不過，先前美國梅約診所、佛羅里達分院分析750位接種完疫苗後接受乳房攝影的女性，結果有5%出現腋下淋巴結腫大！也因此，為了避免影響病情判斷。建議乳癌病人新冠疫苗要施打在健康乳房的那一側。
四、疫苗施打「時間」要挑血球正常時
乳癌病人不管是接受抗荷爾蒙治療、化學治療，還是標靶治療，理論上都是可以安全地接受疫苗注射。但建議正在化療的病人，施打時間要選在白血球比較正常的情況下。因為若是白血球太低，病人本身有感染風險，一旦接種疫苗後發燒，將難以判斷是感染還是疫苗反應，擔心感染治療受到延誤。
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