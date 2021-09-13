半年終結疫情？專家不樂觀：秋冬病例恐攀升

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國展開接種計畫之後，有逐漸減緩的跡象，但是面對新的變種病毒不斷來襲，科學家卻不太樂觀，普遍認為疫情不會在3至6個月內結束，進入秋冬後，疫情到年底時甚至可能會進一步攀升。





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擔任美國總統拜登顧問的明尼蘇達大學流行病學家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）表示，可能會看見世界各地病例持續激增，然後出現下降，且是急劇下降的狀況，但是這一波疫情持續到年末，到了秋冬可能又會再度攀高。





到時候疫情爆發，又得關閉學校取消課程，已經接種疫苗的療養院居民會再度面臨感染恐懼。在醫院面臨緊繃之際，工作人員也開始衡量返回辦公室的危險。





許多專家們一致認為，在疫情結束之前，幾乎每個人都已經染疫或是已經接種疫苗，也可能兩個狀況都會有，還有少數不幸的人不止染疫一次。一直到新冠病毒觸及所有人之前，新變種病毒不斷出現以及全球加緊接種疫苗的競賽，不會結束。





由於全球仍有超過數十億人口尚未接種疫苗，即使免疫率比起去年有所提升，但現在幾乎無法消滅病毒，隨著經濟重新開放，預計未來幾個月，會在學校課堂、大眾交通運輸和工作場所爆發更多疫情，而那些不願接種、無法接種，甚至是接種疫苗卻因保護力低下而遭到突破性感染的人，將會再一次被疫情侵襲。





接下來幾個月將是關鍵時期，其中一項危機是出現對疫苗有抗性的變種病毒，但這並不是未來唯一的風險。





丹麥羅斯基勒大學流行病學家西門森（Lone Simonsen）表示，在過去130年間，曾爆發了5場大型傳染病流行案例，其中最長的傳染病持續了5年，但主要是平均2至3年間爆發2至4波感染。而新冠肺炎已經成為最嚴重的傳染病之一，現在第二年即將結束，世界仍處於第三波感染潮，而且似乎看不到盡頭。





可以確定的是，這場大流行不會在六個月內結束。專家普遍認為，等大部分的人，也許是全球90%至95%人口接種疫苗或曾經感染而獲得免疫力，才能讓當前疫情獲得控制。最關鍵的因素將會是疫苗接種，並且定期施打疫苗，才能隨著病毒發展維持效力。





▲專家指出，未來關鍵因素將會是疫苗接種。（圖／美聯社／達志影像）

牛津大學醫學史副教授查德斯（Erica Charters）表示，疫情未來會在不同地點、不同時間結束。各國政府不得不決定要容忍多大程度與病毒共存。即使有一些國家極力「清零」，但是世界不太可能可以完全根除病毒。





丹麥以及新加坡設法將病例維持在可控範圍之內，已經開始朝限制措施較少的後疫情期邁進。其他國家，像是美國和英國，即使感染人數接近創記錄高點，仍然逐步開放。與此同時，中國、香港和紐西蘭則追求本土零確診，因此可能將會是是最後一批擺脫疫情造成破壞的地區。



