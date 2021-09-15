NOW早報／台菜最夯料理是？「3代表」超下飯：歐洲人都愛

台菜最夯料理是哪道？網曝「3代表」超下飯：歐洲人都愛





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台菜的菜色應有盡有，除了冷盤、海鮮、肉品和各式時蔬之外，甜品項目也豐富多元。近日，就有網友在

提到，上個月開始負責公司的員工餐，因為想符合當地人的口味，前期都是以西餐為主，像是鮮奶油燉小牛肉、義大利肉醬麵、燉飯之類，但吃來吃去口味都差不多，想換一些亞洲元素的料理，順便做一些台灣菜。

原PO接著表示，之前試過三杯雞、糖醋雞丁，還有紅燒獅子頭，但發現似乎糖醋雞丁反應最好，每個同事都很愛，反倒其他的菜都普普，他說「似乎歐洲人特別喜歡甜甜、酸酸的亞洲菜，但想要做一些有代表性，風險卻不大的中餐」，不禁好奇詢問廣大鄉民「網友有推薦特別適合歐洲人口味的中餐嗎？」

貼文一出，隨即引發熱烈討論，其中呼聲最高的3霸主為「

鳳梨蝦球

」、「

糖醋排骨

」和「

鹹酥雞

」，老饕分析「各種糖醋排骨、糖醋里肌、糖醋雞胸肉，糖醋下去再多的飯都扒得下肚，再來就是勾芡，好的勾芡醬汁他們愛」、「真不知他們對糖醋的熱愛哪裡來」、「鳳梨蝦球，炸物都滿合西方人口味」、「脆皮燒肉沾糖醋醬」、「做過鹹酥雞，西班牙人很愛耶」、「鹹酥雞，炸地瓜加梅粉」。

▲最夯台菜是哪一道？老饕喊出「3霸主」。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／中南雨陣陣午後山區大雨 北東午後雷陣雨局部大雨

今（15）天台灣仍位於西南風環境內，中南部仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣，由於西南風減弱，降雨會少一些，夜間上午以沿海較為明顯，午後則以山區的熱對流為主，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨明顯的地方主要在東半部地區及北部山區，提醒大家，午後各地都有局部大雨發生的機率，請多留意；溫度方面，各地高溫約31至33度，白天略顯悶熱，請適時補充水分。





日本外相宣布 再贈台50萬劑AZ疫苗





日本外務大臣茂木敏充昨（14）宣布，將再提供台灣50萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。茂木敏充在記者會上表示，目前日本總共已提供其他國家2300萬劑疫苗，其中台灣已獲得340萬劑，若再加上最新的50萬劑，將會是390萬劑。茂木敏充同時指出，將再贈越南40萬劑、30萬劑給泰國、10萬劑給汶萊，待疫苗準備妥當，便會運送至需要的國家。

▲日本外務大臣茂木敏充宣布再贈台50萬劑AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果發表會凌晨1時登場 iPhone 13各款售價預測看這





蘋果（Apple）預計將於美西時間14日10時（台灣時間15日1時），舉行秋季發表會。外界預測，本次發表會將有iPhone新機登場，可能為iPhone 13或iPhone 12s系列；此外，Apple Watch sereis 7等新款產品，也預計將在此場發表會上公布，同時新版iOS 15、watchOS 7可能也將首次對外公開。

▲蘋果（Apple）預計將於台灣時間15日凌晨1時，發布秋季新品發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

快訊／龍劭華昏倒「搶救不治」 享壽68歲





藝人龍劭華昨（14）日大約晚間7點，突然在高雄八五大樓昏倒，救護人員搶救不治，享壽68歲。據了解，救護人員抵達時，龍劭華已經失去生命跡象，緊急送往阮綜合醫院急救，到院前OHCA送醫院，已經宣布死亡。而《NOWnews今日新聞》記者致電詢問龍劭華老婆，其親友表示目前不方便透露情況。

4星彩開「7777鐵支牌」！他見中獎人數秒愣：台彩虧大了





前（13）天晚間，台彩開出最新一期的4星彩中獎號碼，竟出現「7777」鐵支牌，獎號曝光立刻在網上引發彩迷熱議。一名網友在

PTT八卦版

分享相關消息，他嚇得直呼「剛剛在對獎的時候，發現今天四星彩的開獎號碼居然是7777！」且仔細一看發現，全台竟有244組人中獎，直問「台彩這次是不是虧大了啊？」

根據台彩資料顯示，4星彩本期銷售總金額為444萬7625元，中正彩一共有244注，每注得獎金獎金12萬5000元，等於台彩在本期4星彩慘虧2605萬元。

事實上，4星彩是一種四位數字遊戲（仟、佰、拾、個位數），必須從0000～9999中選出一組四位數，並選擇玩法進行投注。開獎時，開獎單位將從0000～9999中隨機開出一組四位數號碼，這一組號碼即為該期4星彩的中獎號碼；其玩法可分為「正彩」及「組彩」，投注時需選擇玩法並進行選號，各種玩法之投注金額分別計算。（編輯：許苡晴）