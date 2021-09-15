江華教育基金會影響力講堂！探討正念減壓與正念創造力
由江華教育基金會、OMG宏盟媒體集團、未來教育發展協會合辦《影響力講堂》系列講座，自2019年起舉辦公益講座今年已邁入第三個年頭，每月邀請國內知名職場專家跟大眾分享，通過跨界跨業持續學習提升競爭力。
生活中心/綜合報導
2021-09-15 10:59:35
疫情期間改採線上講座提供職場大眾多元且持續學習的機會，沒有場地人數的限制，無論你在哪裡都可以上線參加! 9月份講座主題為「正念減壓與正念創造力」，由SIY正念領導力美國官方認証教師(SIY領導力學院)、Google認證課程--張振興老師正念技巧引導在線學習的學員們透過實用技巧增進自身的專注力，剖析頂尖人才與團隊的高成就關鍵。
投入身心靈療癒領域前，曾擔任全國電子行銷部經理、台灣固網廣告公關處長、燦坤3C企劃部資深協理張振興擁有多年職場歷練及豐富演講授課經驗，他以自動導航為例，指出現代人通病「用過去的習慣性來面對人事物，而沒有真正留意當下到底發生了甚麼事情」，像是一位自動駕駛車的乘客，人們在職場上面臨被工作牽著跑的窘境。他期盼人們回歸自我、覺察當下、擺脫分心，在工作上不只能游刃有餘，更能在生活上覺察到每一刻的情緒，每一絲的想法。
張振興教授給學員正念在職場上的諸多觀念與應用，他總結出以下四個重點:
1.「正念效益」，最主要是培養專注力、覺察力及情緒管理能力。
2.「一次一事」，強調人在那裏，心在那裏，撇除掉一心多用等工作上的迷思。
3.「正念創造力」，讓人們覺察先入為主的觀念，突破慣性認知和刻板標籤。
4.「壓力管理」，分辨壓力與壓力源，才能找到問題所在。
張振興老師鼓勵大家能在日常生活中嘗試呼吸空間及正念練習，除了培養專注力和覺察力，更能開發人體大腦神經可塑性，長期下來將會產生前所未有的心態轉變。張振興強調，希望有更多朋友可以依靠正念來認識自我，減少日常中的情緒不穩定，學習解讀自身壓力和詮釋壓力,讓自己更快樂。