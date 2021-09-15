138.8萬，New Ford Focus ST 6MT正式登台，首批配額30量已售罄

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Focus ST車系自2019年引進以來，成為市場上最受歡的高性能車，車系中Focus ST Focus ST Wagon及Focus ST Wagon SLS Edition累計在台已售出超過2,200輛，而且這還是在車用晶片短缺、產能受影響下的表現，車用晶面若是供貨正常，銷量應不僅於此，但在此之前，始終少了最具純粹操控感的手排車型，在福特六和積極爭取下，終於正式引進Focus ST 6MT手排車型。
Focus ST 6MT承襲Ford Performance開發Ford GT與Ford Focus RS的經驗，搭載雙渦流渦輪增壓2.3L EcoBoost®280引擎及Ford Performance專屬性能調校6速手排變速箱，在5,500rpm時便可輸出280ps最大馬力，並在低轉速區間1,600rpm時便可爆發最大42.3kg-m峰值扭力，其中更導入與Ford GT相同的偏時點火系統（Anti-lag system），在駕駛人鬆開油門後能主動延長節氣門開啟時間，有效抑制渦輪遲滯發生，讓車輛仍擁有源源不絕的渦輪動力。並在修改進氣系統與降低回壓產生的排氣系統雙重優化下，使引擎效能大幅提升。
同時，專屬性能調校6速手排變速箱，其綿密的齒比、精確的檔位和令人愛不釋手的排檔行程，受到世界車壇權威媒體Top Gear評選為當今最佳手排變速箱之一。
此外，Focus ST 6MT還配有熱血沸騰的彈射起步模式（Launch Control），0-100km/h加速達到5.7秒的優異成績。Ford Focus ST 6MT更搭載了退檔補油（Rev-matching）功能，透過系統讓駕駛者輕易掌握宛如跟趾（heel-and-toe）的高階駕駛技巧，而特調排氣聲浪更是帶來令人沉迷的澎湃熱血饗宴。
而強大的性能也需對應同等的制動力，Focus ST 6MT搭載EBB電子式煞車增壓輔助系統，提供比傳統液壓式系統更快、更一致的制動效果，同時針對煞車系統的規格進行強化，前碟盤擴大至330mm x 27mm雙活塞卡鉗，後輪碟盤為302mm x 11mm，整體制動效果通過與Ford GT同等級之測試程序，抗衰退性能為前一代Focus ST之四倍，確保Focus ST 6MT精準操駕、降低失誤的可能性。
底盤配置部分，Focus ST 6MT以C2高剛性底盤搭載賽道級懸吊系統，其獨特設計的多連桿後懸獨立懸吊，結合先進的CCD主動式懸載調整系統與eLSD電子式限滑差速器，展現前驅鋼砲王者紮實的底盤功夫。其CCD主動式懸載調整系統以每2毫秒一次之頻次主動監測懸吊、車身、轉向與煞車狀態，作為調節阻尼反應之依據。此外，動態行車模式系統亦提供四種駕駛模式：防滑（Slippery）、標準（Normal）、運動（Sport）與賽道（Track），以對應不同駕駛需求，確保Ford Focus ST 6MT在不同行駛環境下皆能展現出優異的動態表現。
配置之eLSD電子式限滑差速器能夠分配前軸扭力達100%，搭配比標準版Focus快上15%的電子動力輔助轉向系統（EPAS），能夠主動偵測轉向幅度與動力輸出，精準調整出最佳輪速差異，有效抑制打滑情況產生，讓彎中敏捷度、循跡與動態表現皆是空前穩定。eLSD電子式限滑差速器比傳統機械LSD提供更快的反應，電子感應器能夠預先進行扭力分配，在輪胎可能打滑前即介入，作動更加精準快速。讓Focus ST 6MT能恣意征服每個彎道。
外觀Focus ST 6MT配備競技型 Performance Pack套件突顯純正鋼砲血統，包含：配有專屬ST銘牌標誌的車頭蜂巢狀水箱護罩、ST專屬運動化大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST專屬迎賓踏板與車尾ST專屬銘版，展現動感ST本色；標配Michelin 19吋 Pilot Sport 4 S高性能跑胎及大型紅色卡鉗（前雙後單活塞組），展現Focus ST 6MT的狂放帥勁。
內裝部分，Focus ST 6MT採用運動碳纖維紋路飾板搭配闇黑頂篷，營造絕對性能氛圍。ST專屬賽道級RECARO跑車座椅更是座艙內最具戰鬥氣息的靈魂所在，提供出色的支撐性與包覆感受，在激烈操駕下也能維持駕駛人的姿勢與舒適度。優化的三踏板設計，為離合器踏板、煞車踏板與油門踏板重新配置最佳位置，讓駕駛者更易掌握，搭配RECARO跑車座椅，熱血操駕一觸即發。
ST專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」按鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在目不離路的狀態下迅速切換動態模式。
鋼砲車型五人座規格讓Focus ST 6MT能兼顧車主賽道使用與日常實用。Focus ST 6MT便利與先進的實用配備包含：8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，搭載SYNC®3及原廠中文衛星導航系統，12.3吋全彩LCD液晶智慧多功能儀錶板能查看豐富車輛資訊，。此外，Focus ST 6MT亦標配全景式大型電動天窗、四門伸縮型防護邊條、丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響、Qi無線充電面板、HUD智慧型抬頭顯示器等配備。
Focus ST 6MT亦搭載Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技輔助系統，其中整合包含： ACC智慧型定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，帶來更全面的智慧安全科技體驗。
正式在台上市的Focus ST 6MT，正式售價為NT$ 138.8萬，為回饋台灣消費者支持，Ford也為準車主獻上由Ford Performance性能團隊專屬開發的ST 碳纖維紋路排檔頭為交車禮。而在產能有限下，2021年Focus ST 6MT配額僅有30輛，並全部售罄，未來福特六和也將繼續向爭取更多配額，以滿足台灣熱血消費者需求。