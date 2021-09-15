▲ 2021 年 9 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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BMW
車型
方案內容
|全新世代BMW 1系列
|本月交車領牌領牌指定車型加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】100萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新世代BMW 2系列Gran Coupé
|本月交車領牌指定車型加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】100萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW 2系列 Acitve Tourer / BMW 2系列 Gran Tourer
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】100萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW 3系列
|本月交車領牌指定車型加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】180萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW 3系列Touring
|•【分期購車禮遇】100萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW 5系列
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】180萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW 6系列Gran Turismo
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】180萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|旗艦房車BMW 7系列
|本月交車領牌指定車型加贈1年乙式全險，再享BVLGARI寶格麗精品•【分期購車禮遇】360萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|旗艦跑車BMW 8系列
|•【分期購車禮遇】100萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW Z4
|•【分期購車禮遇】100萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付
•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝
•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW X1
(21/2022年式)
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】150萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW X2
(21/2022年式)
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】150萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW X3 白金領航版
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】150萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW X4 白金領航版
|本月交車領牌指定車型加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】150萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW X5
|本月交車領牌加贈1年乙式全險•【分期購車禮遇】180萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|全新BMW X6
|•【分期購車禮遇】180萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|旗艦休旅BMW X7
|•【分期購車禮遇】180萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW M5
|•【分期購車禮遇】200萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW M8
|•【分期購車禮遇】200萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW X3 M
|•【分期購車禮遇】200萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW X4 M
|•【分期購車禮遇】200萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW X5 M
|•【分期購車禮遇】200萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
|BMW X6 M
|•【分期購車禮遇】200萬60期0利率，本月交車領牌再享首期免付•【現金購車禮遇】本月交車領牌贈送BMW精品保養券•【尊榮租賃禮遇】提供3年租賃0利率，本月交車領牌再享2次原廠基本保養套裝•【專屬換購禮遇】舊愛換新專屬，符合換購條件者，本月交車領牌加贈BMW精品保養券
Continental 德國馬牌輪胎
今年10月8日馬牌集團將邁向150周年，邀請車主一同共襄盛舉，凡於9月1日至9月30日期間，到全台德國馬牌輪胎授權店家購買4條馬牌輪胎（14吋及14吋以上），即贈「雙層折疊式收納箱150周年限定款」乙只。
德國馬牌輪胎LINE@官方帳號正式上線！歡迎各位車主加入好友，安心掌握最新資訊與優惠訊息。現加入Line官方帳號，有限時抽獎活動，好禮Switch等你拿，呼朋引伴推薦好友還可兌換Line Point！
立即加入馬牌LINE@ https://urli.ai/line/s81dXDR1 抽Switch好禮！領Line Point點數！
活動資訊
- 活動期間：2021年9月1日至9月30日止
- 活動辦法：活動期間至全台德國馬牌輪胎簽約店家，購買四條馬牌輪胎（14吋以上），即可獲贈雙層折疊式收納箱150周年限定款乙只（數量有限，送完為止）
好禮介紹
- 箱體載重25公斤，可摺疊收納，節省近60%空間
- 箱內有雙層置物空間，上層可分隔收納，分類更有序
- 一箱多用，裝上防水內袋可作為保冰箱使用
- 底部附贈反光警示貼紙，即時應變緊急狀況
eMoviong
即日起前往全台專賣店購車，日後即可憑振興券換回等值現金，購車最高可享價值超過15,000元的優惠，相當於3倍的回饋。扣除補助後最低只要32,900元就能輕鬆入主最新款電動機車EZ1。
eMOVING Shine和Bobe，免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅的五免特性符合買菜或短程代步的需求，全車(不含電池)小於40公斤的羽量級車體重量。即日起買車享振興購車金 12,000 元（含 5,000 元振興券），扣除政府貨物稅補助，扣除政府補助後指定車款最低只要 21,000 元，再享 15 期 0 利率。
eMOVING EZ1售價 58,900 元，即日起至 9 月底止，搭配好心情購車金 5,000 元及各縣市政府補助，輕鬆入手價 37,900元起，還額外加贈原廠貼心配件套組(e-mu造型專屬腳踏墊、e-mu造型專屬風鏡、eMOVING後腰靠枕組)。
台鈴 eReady
即日起至10/31，凡購買eReady Run (建議售價為NT$88,000元)，即享有36期零利率優惠購車方案，再贈價值高達8,300元的限量聯名交車禮：
- eReady X 《ROCKMAN XDiVE》 聯名安全帽（乙頂）價值3,000元
- eReady X 《ROCKMAN XDiVE》 聯名防刮車套（乙個）價值1,500元
- eReady X 《ROCKMAN XDiVE》 聯名車身貼紙（乙張）價值200元
- 中華郵政3,600元禮券
Ford 福特
自9/15至10/31止，Ford提供現行Focus ST-Line及ST-Line Lommel車主升級德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈之優惠方案，凡於專案期間更換德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，將享限期整車優惠套裝驚喜價NT$ 32,000（原套裝價NT$ 53,086），並加贈原廠氣嘴、螺絲及四輪定位；凡更換德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈及米其林原廠PS4性能胎組，享限期整車優惠套裝驚喜價NT$ 47,999（原套裝價NT$ 80,668）。
GoShare
強悍的霸道總裁還是佛系的城市 Chill 比特？從你的個性，測出你最適合去哪裡度假！
- 即日起至 9/10，只要將 GoShare App 更新至 2.7.6 版本，就能在 App 地圖的北台灣海域上，找到首度俏皮現身的衝浪電池狗圖示，點擊開始心理測驗。
步驟一
步驟二
步驟三
打開 GoShare App 地圖並縮小螢幕，滑動至北台灣附近海域，
即可找到海上衝浪的電池狗圖示。
點擊電池狗圖示後，點擊右上方「查看詳情」，開啟心理測驗頁面。
點擊「進入 OMG 任意門」，
開始測驗。
- 完成測驗後，按讚 GoShare 臉書官方粉絲團、於指定貼文留言分享測驗結果圖，並標註一位好友，就有機會獲得 GoShare 一週免費騎乘券（共抽出 29 位，騎乘券需於 9/14 23:59 前使用完畢）。
- 得出適合的旅遊城市後，到 GoShare App 地圖上找到位於這座城市的黃色棒棒糖圖示，點擊即可找到騎乘金彩蛋，數量有限，領完為止。（騎乘金需於 9/30 23:59 前使用完畢）。
GoShare 免費送你出國！騎 GoShare 憑發票抽歐美十大度假勝地雙人來回機票
- 只要持有 2021/1/1 00:00 至 2021/9/10 23:59 期間、由 GoShare 開立的騎乘費用電子發票，就有資格參加機票抽獎，無需額外報名。
- 一張發票具一次抽獎資格，每人不限持有發票數，騎乘次數愈多，中獎機會越高，8/27 至 9/10 的電子發票中獎機率更高達 1,000 倍。每人限中獎一次。
- GoShare 將於 9/13 前，陸續於 GoShare 臉書官方粉絲團及官方 Instagram 抽出 10 組電子發票號碼，分別獲得荷蘭阿姆斯特丹、冰島雷克雅維克、瑞典斯德哥爾摩、德國慕尼黑、法國尼斯、西班牙伊比薩島、土耳其伊斯坦堡、俄羅斯莫斯科、美國夏威夷、美國紐約共十大城市的雙人來回經濟艙機票。GoShare 將以電子郵件通知 10 位幸運粉絲，完成後續領獎流程。
- 機票兌換期限至 2023/3/31，享受充裕時間安心規劃旅程。
- 8/29 GoShare 生日當天，用戶將收到內含專屬騎乘金獎勵的電子郵件，並可與好友分享優惠券序號，交換任意暢遊的共同回憶。與 GoShare 認識的時間越長，獎勵就越豐厚，就能分享給越多朋友。
- 即日起至 10/31，使用台新銀行任一信用卡支付 GoShare 騎乘費用（不含綁定 LINE Pay、Apple Pay 支付）、單筆結帳金額大於 $5 元，且騎乘當日於指定餐廳、百貨公司、電影院使用台新銀行信用卡消費達指定門檻，並於 10/25 10:00 至 10/31 23:59 至台新官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，當日趟趟騎乘最高享 50% 刷卡金回饋。
- 每位正卡持卡人每日回饋上限 $50 元，活動期間回饋總金額上限 $200 元。
- 於指定店家消費之台新銀行信用卡與支付 GoShare 騎乘費用之台新信用卡可為不同卡別，惟刷卡金將統一回饋至支付 GoShare 騎乘費用之台新信用卡。
Infiniti
INFINITI響應政府振興措施，特別推出「振心有敢 來店試乘 50萬購車金週週抽」活動(註1)，於9月1日起至9月30日間前往全台INFINITI展間賞車、試乘，即可獲得50萬購車金抽獎機會，連續四週每週抽出一名幸運得獎者，總獎金高達200萬。Q50 300GT 本月更推出限時優惠 149 萬起(含政府舊換新補助)方案。
KIA 起亞
即日起下訂 KIA Ceed Sportswagon European Edition 限量 100 台的車主，除可享較預售價調降超過 5 萬元的禮遇外，更可免費升級價值3.5萬的12.3吋數位儀表板，並再享價值1.5萬的車頂行李廂組加價禮遇(限量50組)，此外並享專屬交車禮、與五年不限里程全車保固，優惠總價值超過10萬元。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|All-new Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-LINE / GT-LINE
|54.9 / 58.9 / 62.9 / 64.9
|首年2,999元低月付或享低頭款2.2萬五年不限里程全車原廠保固
|All-new Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|首年3,999元低月付或享低頭款2.2萬五年不限里程全車原廠保固
|All-new Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷
|79.9 / 85.9
|All-new Sorento經典 / 豪華七人 / 豪華六人 /旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化
|139.9 / 149.9 / 154.9 /164.9 / 169.9 / 192.9
|升級尊榮六人座選配組(價值10萬)或潮旅配件組(價值逾6萬)五年不限里程全車原廠保固
|All-new Carnival經典 / 豪華七人 / 豪華八人 /尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級
|149.9 / 165.9 / 169.8 /185.9 / 189.8 / 215.9
|精選配件組(價值逾4萬)五年不限里程全車原廠保固
|New Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|148.9 / 178.9 / 229.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
Luxgen 納智捷
響應政府發放5倍券振興台灣經濟的美意，9月份特別推出「LUXGEN帶頭拚振興 政府5千我5萬」優惠專案，凡於9/30(四)前入主LUXGEN全車系，可享高額購車回饋金5萬元，再免費升級PM2.5健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。入主URX全車系加碼再送腳踢感應電動尾門。
LUXGEN 特別針對 M7頂級旗艦七人座推出最高逾18萬元的購車優惠，搭載舒適奢華的「第二排獨立雙座Ottoman座椅」。
「U6 GT藍調倍適版」搭配全新個性化藍調內裝、限量升級倍適登避震器及智慧型電動尾門，定價82.8萬元，本月入主享限量振興價優惠72.8萬元。
中華三菱
中華三菱超前部署免券搶先GO！「振興油禮」9月底前購買指定車型COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER PICK UP即享有3萬公里以內回廠定期保養機油免費超值優惠。為響應8月車市銷售佳績，RV車銷量較去年同期成長10%利多，中華三菱再推出「OUTLANDER振興月大禮包」促銷活動，凡購買OUTLANDER指定車型，即可獲得價值2萬元的精選套裝配件，再享3萬公里以內回廠定期保養機油免費、環景特視版優惠購等優惠。此外，買車還同步享有政府舊換新5萬元補助，及60萬高額0利率等多重優惠。ZINGER PICK UP，9月推出全新車型，全車系搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，讓安全更到位，外觀採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈。舊換新只要57.9萬元起。此外，全台中華三菱展示中心同步實施全車系「好試乘爽」來店試乘活動，本月至三菱官網預約試乘，即送超商咖啡兌換券，還可參加百萬購車基金抽獎活動。
Nissan 日產
自9月1日起至9月30日止推出「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠專案，凡於期間內入主NISSAN國產全車系及進口車款ALTIMA、NEW JUKE，即可享有「5千振興8倍送」高額配件金，同時享有加碼首年丙式車體險、高額0利率等優惠。國產車 ALL NEW SENTRA、KICKS、X-TRAIL、TIIDA再享68無限里程延長保固。X-TRAIL安心價79.9萬元起、TIIDA振興價59.9萬元起。
Peugeot / Citroen 寶獅 / 雪鐵龍
PEUGEOT、CITROËN老朋友系列活動 – 「老朋友 • 秋之獻禮」原廠零配件優惠活動將於2021年9月1日至2021年11月30日在全台PEUGEOT、CITROËN授權服務廠登場，提供2014年12月31日前領牌、車齡6年以上老朋友們專屬優惠與服務，多項指定零配件優惠價75折起。
Subaru 速霸陸
SUBARU台灣意美汽車9月特別 推出XV 2.0 i-S EyeSight車型限量100台98.8萬元的感謝祭優惠價格，強勢切入國內進口百萬等級休旅市場，而XV 2.0 i-S EyeSight加價6萬元，即可升級全新限量上市的SUBARU XV GT Edition。
車型
建議售價
【 SUBARU優惠專案】
|21MY Forester
|2.0i-L EyeSight
112.8萬
|2.0i-S EyeSight
122.8萬
|21MY XV
|2.0i-S EyeSight
107.8萬
|21MY Outback
|2.5i-T EyeSight LITE特仕版
149.8萬
|2.5i-T EyeSight
159.8萬
Volkswagen 福斯
即日起至10月30日止，Volkswagen秋季健檢服務免費為所有車主進行O3臭氧除菌、除臭服務和行車安全檢查，「福斯人禮遇計畫」會員則有專屬原廠保養耗材零件75折起，期間內回廠一次自費更換四條馬牌輪胎可享一條免費；此外，Volkswagen e-shop原廠精品配件網推出「和孩子一起FUN」活動，指定原廠兒童玩具車和絨毛玩偶皆特惠價8折起，出遊所需的兒童安全座椅全面8折。
台灣福斯汽車提供全車系4年新車品質保固服務、福斯人禮遇計畫、3年輪胎保固方案、長里程彈性保養概念、行動禮遇和3年原廠電瓶保固，同時在4年新車品質保固服務之外，車主另可自行選購第5-7年延長保固方案，台灣福斯汽車特別限時推出優惠折扣，即日起至9月30日止購買相關方案，依據套裝方案的不同跟購買時間，可享合計最高將近8折的優惠，以The Tiguan和The Golf為例，車主們依此限時專案套裝優惠可省最高一萬元。
台灣福斯汽車本月針對 T-Roc 推出多元購車優惠選擇，提供 280TSI Life 限時現金優惠 99.8 萬起，280TSI Style Design、330TSI R-Line Performance車型加贈第一年丙式車體險和Volkswagen車主換購T-Roc全車系再享40,000元購車補助金；台灣福斯汽車同步限時推出Life車型升級Lane Assist車道偏移警示系統跟電動尾門，原選配車價109.8萬元，歡慶升級限量優惠價107.3萬元，還可另享現金優惠專案，消費者可依自身需求選擇不同方案配合。
而台灣福斯汽車另為 Polo、T-Cross 指定車型推出多元貸款優惠方案，消費者另可選擇現金購車方式，即享前 3 次免費基礎保養（以「保養到期訊息」或「領牌滿2年」先到者為準）。此外，針對擁有 Volkswagen 的車主獨享舊換新購車補助專案，依換購新車型而定，可另享最高 65,000 元的舊換新購車補助金。