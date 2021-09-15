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199 萬起！全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車正式預售

▲ 199 萬起！全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車正式預售
▲ 199 萬起！全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車正式預售

2GameSome - 有車賞

2021-09-15 17:25:00

BMW 總代理汎德特別於 9 月 14 日宣布全新世代 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車即日起正式展開預售，導入 BMW 220i M Sport 與 BMW M240i xDrive 兩款車型，預售參考價 199 萬元起，並針對 220i M Sport 推出限量 50 台首發版，預售參考價 206 萬元。

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全新世代 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車低扁流暢的車身線條展演長車頭、短前懸的 BMW 獨特風格樣貌，標配全新 M 款空力套件，搭配車頭一體式直柵雙腎型水箱護罩、大面積下氣壩、向 2002 經典致敬的雙眼 LED 頭燈設計以及緣起於 E46 M3 的中央隆起引擎蓋折線設計，車尾線條則是結合新世代 L 型 LED 尾燈、M 款擾流尾翼與致敬經典 E30 M3 車側的曲線；此外，M240i xDrive 更配備 M Performance 專屬鈰灰色套件與 19 吋 M 款雙輻式 792M 輪圈。

全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車堅持駕駛者導向設計，融入 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕所構成的全新 BMW 全數位虛擬座艙，全新 iDrive7.0 使用者介面、iPhone 手機數位鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto）、手機無線充電裝置與車況抬頭顯示器；除了頂尖科技，220i M Sport 配備 M 款真皮多功能方向盤、Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能、鋁質格紋飾板、環艙氣氛燈組與豪華型三區恆溫空調，結合 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，而 M240i xDrive 更追加 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 光影車門飾板、M 款縫線安全帶及 harman/kardon 高傳真音響系統。

全新世代 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車採用與 BMW 3 系列與 4 系列系出同門的後輪驅動底盤架構，短捷的車身搭配較過去略增的軸距、更為低扁的車高與加寬的前後輪距，輔以懸吊系統輕量化設計、50：50 完美絕佳車身配重以及提升 12% 的車身剛性。220i M Sport 搭載 BMW TwinPower Turbo 直列四缸引擎與 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，首度採用整合排氣歧管的全新汽缸頭設計有效降低排氣溫度，可輸出 184 匹最大馬力及 300 牛頓米最大扭力，0-100 km/h 加速僅需 7.5 秒。

全新 M240i xDrive 搭載 BMW 經典直列六缸引擎，3.0 升 M Performance TwinPower Turbo 渦輪增壓直列六缸引擎不僅具備高精準燃油缸內直噴、DOUBLE VANOS 雙可變汽門正時系統和 Valvetronic 汽門揚程可變系統，動力輸出更較前代增添 34 匹，具備 374 匹最大馬力及 500 牛頓米最大扭力，伴隨 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，0-100 km/h 加速更僅需 4.3 秒就能完成。此外，M240i xDrive 更搭載 Sprint 衝刺功能，長按方向盤左側換檔撥片就能立即切換至 Sport 模式，同時變速箱也能進入目前轉速可容許的最低檔位，結合 xDrive 智慧型可變四輪傳動，展現最佳性能實力。

針對全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車，BMW 總代理汎德推出限量 50 輛 BMW 220i M Sport 首發版，除了標配 M 款空力套件，更追加黑色高光澤外觀套件、紅色 M 款煞車套件、智慧 LED 頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）及遠光燈輔助系統，車室則配備可顯示多重豐富資訊的車況抬頭顯示器、便利的手機無線充電裝置以及 14 具揚聲器 harman/kardon 高傳真音響系統。

全新世代 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車預售車型價格表

車型

預售參考價

BMW 220i M Sport

199 萬

BMW M240i xDrive

289 萬

全新世代 BMW 220i Coupé M Sport 首發版預售車型價格表

車型

預售參考價

首發版專屬升級配備

BMW 220i M Sport 首發版

206 萬

- 智慧 LED 頭燈(含 Glare-free 光型變化功能)

  • 車況抬頭顯示器
  • harman/kardon 高傳真音響系統
  • 紅色 M 款煞車套件
  • 黑色高光澤外觀套件
  • 手機無線充電裝置

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