特企／TEA TOP第一味冠軍「茶王」再加碼「買茶送茶」

經歷上一周受颱風干擾的補班補課日後，4天中秋連假就近在眼前，而以茶飲自產自銷一條龍為人所知的手搖飲品牌「TEA TOP第一味」，因準備在10月1日推出得過米其林三星茶廠監製的新品「108茶王」，也趁勢在中秋連假的17日起，於全台直營30間店面開始試賣，讓消費者能夠品嘗這杯無糖的手搖飲料界冠軍茶飲；不僅如此，「TEA TOP第一味」針對熱銷品項，也特別推出買珍珠奶茶送高山青，以及果粒茶購買5或10杯，即享折扣外還送原茶的中秋限定優惠，要讓大家賞月的同時，也能配著好茶一同歡度。





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「108茶王」是在南投自己有茶園的百年長順茶廠研製的「TEA TOP第一味」最新得意之作，其使用生長在深山中的高海拔茶菁，以「一心二葉」手工採收的方式，摘採生長天數超過60天、含豐富茶胺酸的春天第一道初芽；至於名稱中的數字「108」則是由獲得30次比賽茶冠軍的老師傅，細火慢焙108個小時後，讓茶的澀度降到最低，並產生蜜蔗糖香，這樣產製出來的茶湯回甘特強、喉韻極佳，預計於10/1正式上市，不過9/17起就將在全台的30間直營店面搶先試賣，讓饕客們能夠先一品為快。





而這個中秋，「TEA TOP第一味」原先的熱賣品項也將推出「買茶送茶」優惠，夏天最受歡迎的芒果鳳梨果粒茶、葡萄柚果粒茶、百香鮮QQ、鮮萃百香綠等4款果粒茶系列，就可享「預購享折扣、再加送原茶」的好康，9/13至9/20期間內，預購5杯以上即享九折優惠，並將再加送一杯原茶，而預購10杯以上，則即享85折優惠，並再加送2杯原茶；此外，在9/20~9/21兩天的12~18點，只要到店購買頗受大小朋友喜愛的珍珠靚奶，也將再贈送經典高山青一杯，「TEA TOP第一味」創辦人楊國珍就表示：「希望我們的好茶配月餅，能夠陪伴民眾度過一個月圓人團圓的中秋連假。」



