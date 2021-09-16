太犯規了! 都會小清新 Hyundai Casper 內裝規格完整揭露!

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Hyundai Casper尺寸為3,595mm×1,595mm×1,575mm，軸距為2,400mm，短小緊湊的車型讓這部小車在比例上充滿著可愛氣息，Hyundai為了將Casper營造成最迷你的露營用車，內裝部分採用可折疊的前座椅設計，後排座椅同樣具備摺疊功能外還具備前後滑移16公分的距離，同時椅背也能向後傾倒39度，靈活的座椅變化讓這部迷你跨界實用度大幅提升，後排座椅前移狀態下301公升的大容量也讓後艙運載能力不可小覷。
Casper身形小規小，但設計師仍利用巧妙的空間規劃創造出寬廣的車艙感受，首先在前座椅之間取消了中央鞍座設計，更為通透的佈局讓前座乘客不至感到侷促，控台部分常利用於增加科技感的駕駛數位儀表同樣入列，雙幅式方向盤設同樣頗具巧思，上下中空的設計除了增加駕駛對儀表判讀的方便性，亦簡化了視覺上的複雜度，中控螢幕為觸控設計，下方則保留傳統音響與空調的實體按鍵，搭配亮色系皮革與跳色內飾板條點綴，質感呈現上亦表現不俗。
動力部分確定採用與Kia Picanto相同的1.0升三缸自然進氣引擎與1.0升渦輪增壓引擎兩款，前者最大輸出為75匹馬力後者為99匹，具備5速手排及5速自排兩種選項，駕駛輔助安全系統也囊括現今主流的多項功能，12,000美金(約新台幣33.5萬)起跳的售價極具競爭力，最快本月底前便會於韓國率先推出，先前詢問南洋現代後表示國內有相當大的機會引進，就請各位車迷們期待又將多一部可愛小車妝點城市街頭的景象囉。