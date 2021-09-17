房市／信義學堂免費線上講座破千人報名

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「這兩場講座應是符合後疫情時代人民的心境，以及想關注的議題」信義學堂主辦人蕭雅雯說，免費講座能引起這麼大的迴響實屬罕見，也證明線上學習是現代的趨勢。
「疫情下的線上學習，如何轉換思維和強化素養」，由知名教養專家蔡依橙和金鼎獎作家洪震宇對談。由於今年5月至7月因疫情關係，不得以改變孩子線上上課模式，導致家長們對孩子使用3C的不安與焦慮，而蔡依橙分享自身經驗，協助孩子大量使用各種數位工具學習，反而效果更是彰顯。該講座對教育界或家長而言，無疑是觀點與認知的突破，後續更不停引發教育上的更多反思。
另一場則是當前最夯的人類圖議題「從人類圖看後疫情的愛情」，蕭雅雯表示，該場並非單純討論愛情議題，而是這種新冠肺炎疫情對人們的身心靈帶來極大的挑戰，如何在疫情仍在延燒的當下，更加回歸自己，多去了解心裡真正的感受，同時也能對他人多一分體諒與同理，是這場講座的主軸。而這場與亞洲人類圖學院負責人喬宜思睽違4年後在線上合作的講座，也創下空前的轟動，甚至同步在youtube開直播，讓更多人能參與。
蕭雅雯說，信義學堂的初衷就是希望藉由六大議題「企業倫理、人文生活、環境關懷、社區關懷、居住空間和幸福家庭」，運用說故事或分享理念、價值等方式，將幸福傳遞出去。