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為了因應高齡骨折患者照顧的衝擊，在20世紀中葉，英國首先引入了高齡骨科整合照顧模式的概念，過去20多年來整合照顧模式不斷的進步，並且受到國際間的高度重視。研究指出高齡骨科整合照顧模式能有效的減少住院天數、手術等待時間、再住院率、手術和醫療併發症、醫療成本及增加存活率。
因為老年患者在臨床照顧與社會支持上的複雜性，在治療上需要不同領域的專業人員之間的密切合作，採用不同於年輕患者的治療方式，於手術前對於高齡患者進行周全性的評估，並對患者進行生理疾病的控制及藥物的調整，除了骨折治療的傳統目標之外，還要為患者訂定最合適的康復計劃，以減少住院的需要，並促進患者的功能恢復和重新融入正常的社會環境。
骨科、老人醫學科為主體 整合次專科提供服務
國內近年來也有多家醫療中心推廣高齡骨科整合照顧，以骨科及老人醫學科為主體，整合各次專科醫師，並搭配復健科、藥劑師及營養師，提供高齡髖部骨折患者術前及術後的全人照顧。此外老人髖部骨折在出院後有很高的比率有再骨折率，因此出院後骨質疏鬆的治療及骨折的預防相當重要，對於骨質疏鬆骨折高危險群患者，骨科老醫整合共同照顧可同時提供骨折聯合照顧服務。
骨科醫師會評估後給予適當的骨質疏鬆藥物治療，並定時追蹤患者的骨質密度及生活運動。老人醫學科科醫師會評估患者本身的疾病，判斷是否有影響骨質疏鬆的疾病或藥物，並給予治療調整。而個案管理師則會負責個案的衛教、追蹤、轉介、再評估等事宜。骨折聯合照顧服務來讓骨質疏鬆骨折高危險群患者接受完整的骨質疏鬆治療，避免再次骨折傷害。
於2018年3月我國的老年人口已達總人口數的14.03%，正式邁入「高齡社會」。而老年化的社會型態對於高齡髖部骨折醫療照顧上引起相當大衝擊。結合高齡髖部骨折骨科老醫整合共同照顧及骨折聯合照顧服務，能夠提供高齡骨折患者全面的照顧，大幅的提昇高齡骨折患者照顧品質，讓患者早期回復健康的生活。
（文/高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓、主治醫師李天慶、高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部主治醫師林松彥提供）
資料來源：健康醫療網 高齡患者髖部骨折 整合照顧降低死亡率
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