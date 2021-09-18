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影／小孩唸公立好還是私校好？過來人：六情況別唸私立

▲什麼樣的人，比較不適合唸私立學校呢？（圖／土伯ㄟ日常 Yumi 授權）
▲什麼樣的人，比較不適合唸私立學校呢？（圖／土伯ㄟ日常 Yumi 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-18 18:00:00

俗話說「孩子的教育不能等」，在台灣，有許多家長都會為了把小孩送去「私立」還是「公立」而煩惱不已，甚至有些家庭會因此產生爭執，得不出結論。Youtube頻道「土伯ㄟ日常 Yumi 」就根據自己的親身經驗，列出了六種「千萬別念私立的人」，給大家參考。

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▲很愛補習的人，建議不要唸私立學校。（圖／土伯ㄟ日常 Yumi 授權）

首先第一點「很愛補習的人」，由於私立學校的課業相對繁重，課表都會被校方排得很滿，因此如果是要補超過三科以上的補習依賴者，她非常不推薦唸私校，因為不僅沒有多餘的心力吸收老師的知識，更會花上非常多的錢，兩敗俱傷。

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▲未來想走一類組的同學，也不建議去唸私校。（圖／土伯ㄟ日常 Yumi 授權）

接著就是「想念一類組的人」，一類組傳統上泛指以文、商、法三種類型為志向的學生，她表示，因為私校都會有一項政策叫做「適性分班」，也就是所謂的「能力分班」，而這個能力分班通常都是二三類組的同學會進入，所以一類組的不容易進去，也就因此，獲得的資源會相對不足，比較不值得。




影片中還有其他包含「不化妝無法出門的人」、「嚮往美劇高校生活的人」、「高中才唸私校的人」以及「要適性發展的人」等，她都認為比較不適合選擇私校，更奉勸每位有看影片的家長，要根據自己孩子的狀況做決定，不要一昧崇尚私校。（文字編輯：沈傳恩）

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▲影片最後她也希望，家長都能理解孩子的想法。（圖／土伯ㄟ日常 Yumi 授權）

▶感謝授權：土伯ㄟ日常 Yumi
原始影片：https://youtu.be/fYbv5NSJgtk

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