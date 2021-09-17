▲ 保時捷虛擬路跑 Porsche Virtual Run 助重症孩童一圓心中夢想

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受限於全球疫情，過去於保時捷位於斯圖加特-祖文豪森總部舉辦的 6 小時慈善路跑活動，今年將改以 Porsche Virtual Run 的嶄新形式舉行，台灣保時捷以及全球各地保時捷公司皆將共同響應這項行動，實踐保時捷「以夢想為驅動力」的品牌使命。





在 Porsche Virtual Run，參加者可以步行也可以慢跑，跑步的距離及節奏亦可自行決定。任何想共襄盛舉的人，只需在 PUMATRAC 應用程式上註冊，就能開跑。此外，作為響應善舉的小小誘因，保時捷員工將能在三個傳奇賽道上共同為慈善邁步：利曼賽道（全長 13.626 km）、紐柏林北環賽道（全長20.83 km）或 Targa Florio 賽道（全長 72 km） － 當然，建議分階段進行。





Make-A-Wish-Foundation 於 1983 年成立於美國亞利桑那州鳳凰城。當時，多虧了一對父母的提議，基金會為罹患白血病的 Chris 實現了第一個願望：穿上祖母親手縫製的警察制服，別起由警官捐贈的警徽，Chris跟隨警察局長，在他負責的轄區內巡邏一天。1993 年，Make-A-Wish Foundation 正式成立國際基金會，營運資金完全來自捐款贊助，自 2018 年以來持續活躍於德國。



