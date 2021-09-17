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保時捷虛擬路跑 Porsche Virtual Run 助重症孩童一圓心中夢想

▲ 保時捷虛擬路跑 Porsche Virtual Run 助重症孩童一圓心中夢想
▲ 保時捷虛擬路跑 Porsche Virtual Run 助重症孩童一圓心中夢想

2GameSome - 有車賞

2021-09-17 16:55:00

「替重症孩童圓夢」－這是首屆保時捷虛擬路跑（Porsche Virtual Run）最重要的目標。2021 年 9 月 17 日至 10 月 3 日，保時捷將號召全球員工為慈善開跑，活動期間，每跑一公里便可籌措 50 美分善款，全額款項將捐贈給 Make-A-Wish 基金會，幫助在生活上遭逢巨大挑戰的孩子們順利實現心中的夢想。保時捷希望，藉由這些蘊含正能量的經歷和體驗，賦予因病所苦的兒童及其家人繼續與疾病奮戰的堅強力量。迄今，全球已有超過 500,000 名兒童獲得幫助。

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受限於全球疫情，過去於保時捷位於斯圖加特-祖文豪森總部舉辦的 6 小時慈善路跑活動，今年將改以 Porsche Virtual Run 的嶄新形式舉行，台灣保時捷以及全球各地保時捷公司皆將共同響應這項行動，實踐保時捷「以夢想為驅動力」的品牌使命。

在 Porsche Virtual Run，參加者可以步行也可以慢跑，跑步的距離及節奏亦可自行決定。任何想共襄盛舉的人，只需在  PUMATRAC 應用程式上註冊，就能開跑。此外，作為響應善舉的小小誘因，保時捷員工將能在三個傳奇賽道上共同為慈善邁步：利曼賽道（全長 13.626 km）、紐柏林北環賽道（全長20.83 km）或 Targa Florio 賽道（全長 72 km） － 當然，建議分階段進行。

Make-A-Wish-Foundation 於 1983 年成立於美國亞利桑那州鳳凰城。當時，多虧了一對父母的提議，基金會為罹患白血病的 Chris 實現了第一個願望：穿上祖母親手縫製的警察制服，別起由警官捐贈的警徽，Chris跟隨警察局長，在他負責的轄區內巡邏一天。1993 年，Make-A-Wish Foundation 正式成立國際基金會，營運資金完全來自捐款贊助，自 2018 年以來持續活躍於德國。

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