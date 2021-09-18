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Volvo匯勝汽車台南中華展示暨服務中心正式開幕，再次強化南台灣服務量能

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-18 03:55:21

Volvo在銷售成長下，同步持續強化服務量能，陸續更新與建設全新銷售服務據點，繼2020年底開幕的新北據點、2021年四月嘉義據點，2021年9月再攜手匯勝汽車成立全新台南中華展示暨服務中心。

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國際富豪汽車為全力提升服務，與匯豐汽車集團合作聯袂打造 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心，成為台南地區第二個Volvo 銷售服務據點，一展品牌經營決心與對南台灣消費客群的重視，為雲嘉南市場挹注嶄新服務能量。
國際富豪汽車為全力提升服務，與匯豐汽車集團合作聯袂打造 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心，成為台南地區第二個Volvo 銷售服務據點，一展品牌經營決心與對南台灣消費客群的重視，為雲嘉南市場挹注嶄新服務能量。
放眼全球經濟受疫情影響嚴峻，國際富豪汽車為全力提升服務，仍未延緩深耕台灣市場的腳步，持續同步全球升級展間軟硬體服務，讓 Volvo 汽車以體貼與安全的品牌形象深植於消費者的心。2021年初宣佈與耕耘台灣車市 40 餘載的匯豐汽車集團合作，繼2021年一月正式營運的台南永康據點，以及四月Volvo匯勝汽車嘉義據點落成後，再度聯袂打造 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心，成為台南地區第二個 Volvo 銷售服務據點，一展品牌經營決心與對南台灣消費客群的重視，為雲嘉南市場挹注嶄新服務能量。

台南 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心開幕典禮現場冠蓋雲集，由匯勝汽車總經理曾長峰先生、匯勝汽車董事長蔡奇峰先生、台南市市長黃偉哲先生、國際富豪汽車總裁陳立哲先生、台南市中西區區長汪慶龍先生與台南市警察局第二分局局長許坤田先生(左至右)主持剪綵儀式。
台南 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心開幕典禮現場冠蓋雲集，由匯勝汽車總經理曾長峰先生、匯勝汽車董事長蔡奇峰先生、台南市市長黃偉哲先生、國際富豪汽車總裁陳立哲先生、台南市中西區區長汪慶龍先生與台南市警察局第二分局局長許坤田先生(左至右)主持剪綵儀式。
Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心室內面積 800 坪，挑高 5.4米，導入瑞典原廠 Volvo Retail Experience 5.0 (VRE 5.0) 規格，營造如同「家」一般自在舒適的賞車空間，並用徜徉北歐徐徐慢活時光般的沉浸式五感服務，為台南地區帶來精緻多元且獨樹一格的尊榮體驗。
Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心室內面積 800 坪，挑高 5.4米，導入瑞典原廠 Volvo Retail Experience 5.0 (VRE 5.0) 規格，營造如同「家」一般自在舒適的賞車空間，並用徜徉北歐徐徐慢活時光般的沉浸式五感服務，為台南地區帶來精緻多元且獨樹一格的尊榮體驗。
Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心今天宣佈正式啟用，選址台南中西區，緊鄰東區與北區之交通便捷地域，室內面積 800 坪，挑高 5.4 米，導入瑞典原廠 Volvo Retail Experience 5.0 (VRE 5.0) 規格，營造如同「家」一般自在舒適的賞車空間，並用徜徉北歐徐徐慢活時光般的沉浸式五感服務，為台南地區帶來精緻多元且獨樹一格的尊榮體驗。展間外觀採用大片落地玻璃窗設計，引領自然光流瀉至展間各隅，構築出廣闊明亮的挑高視野，一樓新車展示區能同時展演 6 台車款，後方亦設置 Volvo SELEKT 原廠認證中古車展示區，提供消費者更多元的入主選擇。而因應品牌新能源策略，將陸續建構 6 座 AC 充電樁及 1 座雙槍式 DC 充電樁，隨時滿足車主充電需求。

Volvo SELEKT 原廠認證中古車展示區，提供消費者更多元的入主選擇。
Volvo SELEKT 原廠認證中古車展示區，提供消費者更多元的入主選擇。
而因應品牌新能源策略，將陸續建構 6 座 AC 充電樁及 1 座雙槍式 DC 充電樁，隨時滿足車主充電需求。
而因應品牌新能源策略，將陸續建構 6 座 AC 充電樁及 1 座雙槍式 DC 充電樁，隨時滿足車主充電需求。
維修服務區配備全功能輪胎更換、平衡與定位工作站。
維修服務區配備全功能輪胎更換、平衡與定位工作站。
維修服務區共設有 5 個原廠標準的獨立工作位提供保修服務，而為給車主愛車最頂級的呵護
維修服務區共設有 5 個原廠標準的獨立工作位提供保修服務，而為給車主愛車最頂級的呵護
維修服務區配備全功能輪胎更換、平衡與定位工作站，共設有 5 個原廠標準的獨立工作位提供保修服務，而為給車主愛車最頂級的呵護，保修完畢後的汽車美容一律使用軟水系統作為洗車水源，並以 40~50 度恆溫熱水高壓水槍及水蒸氣進行手工精緻洗車，讓您的愛車從裡到外常保如新。

保修完畢後的汽車美容一律使用軟水系統作為洗車水源，並以 40~50 度恆溫熱水高壓水槍及水蒸氣進行手工精緻洗車，讓您的愛車從裡到外常保如新。
保修完畢後的汽車美容一律使用軟水系統作為洗車水源，並以 40~50 度恆溫熱水高壓水槍及水蒸氣進行手工精緻洗車，讓您的愛車從裡到外常保如新。
展間二樓的客休區整合個人休憩、商務辦公、兒童遊憩及精品展售等功能，融入斯堪地那維亞的簡約美學，配色用料取自原始自然元素，以溫潤木質色調及適量留白貫穿整體，北歐設計款家飾點綴其中。
展間二樓的客休區整合個人休憩、商務辦公、兒童遊憩及精品展售等功能，融入斯堪地那維亞的簡約美學，配色用料取自原始自然元素，以溫潤木質色調及適量留白貫穿整體，北歐設計款家飾點綴其中。
展間二樓的客休區整合個人休憩、商務辦公、兒童遊憩及精品展售等功能，融入斯堪地那維亞的簡約美學，配色用料取自原始自然元素，以溫潤木質色調及適量留白貫穿整體，北歐設計款家飾點綴其中。個人休憩區不只提供無壓放鬆地居家氛圍，另有Lagom Area 提供深層按摩體驗；兒童遊戲區則備有法國 Janod 精品益智玩具，無毒積木可以激發幼兒的創意想像，為賞車的家庭客戶提供小朋友放電空間。

Lagom Area 提供深層按摩體驗。
Lagom Area 提供深層按摩體驗。
兒童遊戲區則備有法國 Janod 精品益智玩具，無毒積木可以激發幼兒的創意想像，為賞車的家庭客戶提供小朋友放電空間。
兒童遊戲區則備有法國 Janod 精品益智玩具，無毒積木可以激發幼兒的創意想像，為賞車的家庭客戶提供小朋友放電空間。
所有來店貴賓還可享用全球第三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 咖啡，Top Class 頂級義式咖啡與 Gran Espresso 濃郁風味咖啡任君挑選。
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所有來店貴賓還可享用全球第三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 咖啡，Top Class 頂級義式咖啡與 Gran Espresso 濃郁風味咖啡任君挑選，親自感受到來自 Volvo 尊榮不凡卻真摯體貼的款待，盡享慢活悠閒的 FIKA 時光。

Volvo 汽車以創新的安全防護科技及操控的舒適性享譽車壇，深獲全球車主一致肯定，為提供台灣更便利的全方位優質服務，積極佈局全台在地經銷服務網絡，本次斥資打造台南全新展銷據點，除彰顯作為豪華進口車市佼佼者的決心與實力，更是實踐對消費者的承諾。全新 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心座落於台南市中西區中華西路二段 669 號，敬邀所有喜愛 Volvo 汽車的消費者親臨鑑賞，讓北歐精神注入生活體驗，感受尊榮不凡的沈浸式旅程！

國際富豪汽車總裁陳立哲先生(圖中)親臨台南 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心開幕典禮，並展示全新服務時裝，打造嶄新服務能量引領豪華車市。
國際富豪汽車總裁陳立哲先生(圖中)親臨台南 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心開幕典禮，並展示全新服務時裝，打造嶄新服務能量引領豪華車市。
而在匯勝汽車中華展示暨服務中心開幕典禮中，國際富豪汽車同步展示全新服務時裝，並由凱渥名模展演，打造嶄新服務能量引領豪華車市。

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