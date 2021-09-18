Volvo匯勝汽車台南中華展示暨服務中心正式開幕，再次強化南台灣服務量能

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放眼全球經濟受疫情影響嚴峻，國際富豪汽車為全力提升服務，仍未延緩深耕台灣市場的腳步，持續同步全球升級展間軟硬體服務，讓 Volvo 汽車以體貼與安全的品牌形象深植於消費者的心。2021年初宣佈與耕耘台灣車市 40 餘載的匯豐汽車集團合作，繼2021年一月正式營運的台南永康據點，以及四月Volvo匯勝汽車嘉義據點落成後，再度聯袂打造 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心，成為台南地區第二個 Volvo 銷售服務據點，一展品牌經營決心與對南台灣消費客群的重視，為雲嘉南市場挹注嶄新服務能量。
Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心今天宣佈正式啟用，選址台南中西區，緊鄰東區與北區之交通便捷地域，室內面積 800 坪，挑高 5.4 米，導入瑞典原廠 Volvo Retail Experience 5.0 (VRE 5.0) 規格，營造如同「家」一般自在舒適的賞車空間，並用徜徉北歐徐徐慢活時光般的沉浸式五感服務，為台南地區帶來精緻多元且獨樹一格的尊榮體驗。展間外觀採用大片落地玻璃窗設計，引領自然光流瀉至展間各隅，構築出廣闊明亮的挑高視野，一樓新車展示區能同時展演 6 台車款，後方亦設置 Volvo SELEKT 原廠認證中古車展示區，提供消費者更多元的入主選擇。而因應品牌新能源策略，將陸續建構 6 座 AC 充電樁及 1 座雙槍式 DC 充電樁，隨時滿足車主充電需求。
維修服務區配備全功能輪胎更換、平衡與定位工作站，共設有 5 個原廠標準的獨立工作位提供保修服務，而為給車主愛車最頂級的呵護，保修完畢後的汽車美容一律使用軟水系統作為洗車水源，並以 40~50 度恆溫熱水高壓水槍及水蒸氣進行手工精緻洗車，讓您的愛車從裡到外常保如新。
展間二樓的客休區整合個人休憩、商務辦公、兒童遊憩及精品展售等功能，融入斯堪地那維亞的簡約美學，配色用料取自原始自然元素，以溫潤木質色調及適量留白貫穿整體，北歐設計款家飾點綴其中。個人休憩區不只提供無壓放鬆地居家氛圍，另有Lagom Area 提供深層按摩體驗；兒童遊戲區則備有法國 Janod 精品益智玩具，無毒積木可以激發幼兒的創意想像，為賞車的家庭客戶提供小朋友放電空間。
所有來店貴賓還可享用全球第三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 咖啡，Top Class 頂級義式咖啡與 Gran Espresso 濃郁風味咖啡任君挑選，親自感受到來自 Volvo 尊榮不凡卻真摯體貼的款待，盡享慢活悠閒的 FIKA 時光。
Volvo 汽車以創新的安全防護科技及操控的舒適性享譽車壇，深獲全球車主一致肯定，為提供台灣更便利的全方位優質服務，積極佈局全台在地經銷服務網絡，本次斥資打造台南全新展銷據點，除彰顯作為豪華進口車市佼佼者的決心與實力，更是實踐對消費者的承諾。全新 Volvo 匯勝汽車中華展示暨服務中心座落於台南市中西區中華西路二段 669 號，敬邀所有喜愛 Volvo 汽車的消費者親臨鑑賞，讓北歐精神注入生活體驗，感受尊榮不凡的沈浸式旅程！
而在匯勝汽車中華展示暨服務中心開幕典禮中，國際富豪汽車同步展示全新服務時裝，並由凱渥名模展演，打造嶄新服務能量引領豪華車市。