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【MotoGP戰報：聖馬利諾站】，Quartararo差一點就追到了，Bagnaia再奪一冠展現實力

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-22 00:25:20

本站聖馬利諾起跑順序與上站相同分別為Bagnaia、Miller、Quartararo，而上站奪冠的Bagnaia本次再次展現實力從頭領跑到衝線，Quartararo最後雖已追上，但可惜圈數不足，而Marquez本站也有不錯表現已第4名成績完賽。

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MotoGP賽事來到聖馬利諾站，在賽前養傷復出的Franco Morbidelli晉升至廠隊與Quartararo搭檔，Dovizioso則回歸成為Yamaha衛星車隊車手。

賽事部分本站頭排車手與上站相同分別為Bagnaia、Miller、Quartararo，起跑後Bagnaia以優異表現成功守住領先位置，Miller與Quartararo依舊維持2、3位置，不過Marquez則從第7攀升到第4。

Bagnaia整場獨跑，最後Quartararo雖已追到但還是未能超越，再多幾圈或許結果就會翻轉。
Bagnaia整場獨跑，最後Quartararo雖已追到但還是未能超越，再多幾圈或許結果就會翻轉。
後來比賽Bagnaia就以穩定表現與速度拉開距離呈現獨跑狀態，Quartararo排位則一度稍稍掉落，但所幸很快就回神積極追趕。隨著賽適圈數不斷增加，後輪軟胎的劣勢也就開始浮現，使用後輪中性胎的Quartararo便輕鬆的將前方Miller超越，不過與第一的Bagnaia尚有近2秒的距離，到了賽事最後倒數Quartararo已追到與Bagnaia僅有不到0.4秒的差距，但可惜最後還是未能成功超越，而Bagnaia因此再次奪冠。

至於Marquez則都在4～6名間徘徊，過程中Rins一度超越Marquez取得第5，但後來再追趕Bastianini時又再度轉倒退賽，而新秀Bastianini後來也超過Miller成功登上頒獎台，Marquez最後則已第4名成績完賽。至於轉隊至Aprilia的Vinales本站成績為第13名，Morbidelli第18名，Dovizioso則是最後一名。

目前積分排名分別為Quartararo（234分）、Bagnaia（186分）、Mir（167分）、Zarco（141分）、Miller（140分）。

Marquez最後維持在第4名成績。
Marquez最後維持在第4名成績。
Bastianini首度登上GP級別頒獎台。
Bastianini首度登上GP級別頒獎台。
傷後復出的Morbidelli以第18名完賽。
傷後復出的Morbidelli以第18名完賽。
Dovizioso回歸的第一場成績為最後一名，給他點時間期待明年表現。
Dovizioso回歸的第一場成績為最後一名，給他點時間期待明年表現。
Rossi向眾多車迷支持者道別。
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