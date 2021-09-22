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檔不住的電動化趨勢 ─ Porsche Macan燃油動力車型預計2024年停產

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-22 04:25:20

在此之前，Porsche就已經宣布旗下中型SUV ─ Macan將轉型為純電動車系，隨著同集團內Audi e-tron電動車系列陸續推出新車型，以及純電Macan預計在2022年問世，燃油動力的Macan將會逐步退場，最快會在2024年停產，

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Macan車系自2014年發表以還，就成為Porsche最重要的銷售支柱，2021年在全球賣出43,618輛，僅略低於Cayenne的44,050輛；但面對越來越嚴苛的排放法規，電動化已是車壇趨勢，而Macan車系的產品負責人Sebastian Staiger在接受媒體採訪時便表示：燃油動力的Macan會在三年內被淘汰，全力推動電動化，即使還未做出最終決定，但在歐盟七期排放法規將在2025年生效，Porsche必然會將將開發重點轉向零排放車型。

日益嚴苛的排放法規，讓純燃油動力車型越來越難生存。
日益嚴苛的排放法規，讓純燃油動力車型越來越難生存。
Porsche將預計在2022年推出使用與Audi共同研發之Premium Platform Electric電動車平台所開發的全新電動車，並會在2023年上市，以此平台開發的Audi Q6 e-tron也會在2022年發表，A6 e-tron也會隨後跟上。

Macan將轉型為全電動車系。
Macan將轉型為全電動車系。
日前，Macan推出小改款車型時，除了對車內外進行小幅度精進外，至目前仍為推出Macan Turbo，由Macan GTS暫代車系大哥位置，搭載與原先Turbo車型相同的2.9升雙渦輪增壓V6引擎，可提供440PS最大馬力，Macan則補上GTS二哥地位，具備375PS最大馬力，入門的四缸車型動力則微升至265PS，依目前走向來看，Macan Turbo應該就不會再推出了。

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