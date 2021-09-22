【試駕】神車換裝新戰袍! Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport顏值提升戰力滿分!

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前年和泰汽車在花蓮舉辦國產Corolla Cross媒體試車活動的記憶還歷歷在目，以當時所開的Hybrid版本為例，平均21.9 / km的油耗表現已是同級標竿，內裝用料雖無法媲美百萬進口車，但百萬元內售價能擁有數位儀表、豐富的駕駛輔助安全系統與高效的油耗表現，若要替它打個分數，作為一部日常生活用車絕對高標，不過對動力與操控性有所期待的消費者可能會有些失望，畢竟較為溫順的輸出曲線及較為軟調的懸吊設定還是較偏舒適取向，為了拓展更廣的消費客群，在2021年9月Toyota選擇台灣作為Corolla Cross GR Sport的首發地區，重新調整外型與底盤設定後讓這部新神車不再只是換換套件的特仕版，而是真正能在彎道中殺進殺出的山道利器!
這次Corolla Cross GR Sport延續先前Corolla Altis GR Sport的調整配方，外觀換上重新修正的水箱罩與保桿造型，原本較為樸素的六角型水箱罩在上半部加入分層式設計並向兩側頭燈延伸，搭配亮澤黑配色及隔柵型網狀進風口後，看起來似乎有那麼點貨卡的粗壯扮樣，下方保桿則採立體感較為強烈的八字造型，並刻意凸顯兩側的類導流口飾板以營造出更為搶眼的視覺效果，同時新增的LED霧燈也歸位於此，下緣的銀色防撞護條則透過立體摺痕來強化面容的運動化特質。
相較之下側邊及尾部的變動就沒車頭來的那麼明顯，主要是將雙色配色與銀色行李架列為GR Sport版的標配項目，再來就是造型更為複雜的18吋多幅式輪圈亦能有效強化側邊的動感氛圍，車尾則透過置換透明且燻黑處理的燈組，搭配與前方相同的銀色側裙與後防護飾板，還有驗明身分的GR字樣徽飾點綴出更具個性化的視覺重點。
內裝特色同樣以凸顯個性作為這次的改款重點，基本格局並未變動，卻利用不同配色與飾板調配出全新的座艙氛圍，首先在儀表部分將冷氣出風口與中央鞍座上的飾板透過選配更換為黑色鋼琴烤漆式樣，在許多車款上為了營造質感也見過類似操作，不過缺點就是易沾指紋必須繁複清潔，再來就是原本Hybrid車款的藍色引擎啟動按鍵現在改為紅底的GR字樣，兩前座頭枕上方也同樣壓印有GR字樣，並在椅背上加入白色條紋來強化視覺的活潑調性，中央觸控螢幕看似相同設計但卻悄悄將尺寸放大至9吋，並將PVM環景影像系統列為該車系的標準配備。
底盤上的進化相較內、外觀的調整我覺得是這次Corolla Cross GR Sport最為有感的升級項目，怎麼說? 先前試駕一般版本的Corolla Cross在路感回饋上已說過較偏舒適取向，體感上符合多數人對Toyota乘用車的想像，但有得必有捨，過於軟調的設定在側向支撐度上略顯不足，彎中側傾幅度過大易減損駕駛者繼續踩踏油門的信心，但GR Sport版透過將彈簧硬度提升30%並重新調整阻尼係數後，竟帶給我有類似歐系車的路感回饋，壓過不平路面的質感屬於硬中帶Q的回彈效果，同時底盤中央也加入了井字型強化支架，藉以強化車體的剛性與抗扭表現，其實一上路便知道懸吊與一般版本有著顯著差異，彎中側傾當然有但已不再那麼明顯，畢竟還是屬於高底盤的休旅車款，但可以放膽地以更快的速度帶入，同時加入EPD電子轉向系統在中高速的方向盤輔助力道也變更為重手，較為緊實的操作手感的確也把這部掛著GR稱號的小休旅帶往更具操駕樂趣的境界。
不過可惜的是動力並未隨著底盤的升級有所調整，同樣是那具1.8升自然進氣引擎搭配電動馬達與E-CVT變速箱的組合，122匹的綜效馬力光看數字就不難想像無法帶來多大的加速衝勁，但透過電動馬達的輔助與CVT換檔柔順的運轉特性，在起步加速的過程中雖不感興奮但至少腳步是輕盈的，不過不知是否原廠有針對GR Sport版本在排氣聲浪上有所調整，在拉轉加速的過程中音浪似乎比先前試駕的經驗要來的明顯，同時變速箱高速的運轉聲也不算抑制的太漂亮，車艙內容易傳來兩者交互運行的高漲聲浪，如果你是性能派駕駛當然樂於享受機械運作的獨特交響樂，但乘客是否能接受那就必須作額外考量。
這次在駕駛輔助科技也承襲新年式車型那套具備全速域ACC及LTA車道循跡輔助的TSS 2.0系統，終於也能享受符合Level 2等級的半自動駕駛輔助能力，同時在車重調降約60公斤後讓平均油耗提升至22.2 km/l水準，Corolla Cross Hybrid GR Sport 94.5萬元的價格與一般版Hybrid尊爵款90.9萬的售價相比，在配備相近的條件下顏值更高還強化了行路質感與駕馭樂趣，3.6萬元的價差我想我能接受，那你呢?
| Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport 規格表
| 長寬高(mm)
| 4,455/1,825/1,620
| 軸距(mm)
| 2,640
| 車重(kg)
| 1,340
| 引擎型式
| 四缸自然進氣+電動馬達
| 排氣量(c.c.)
| 1,798
| 綜效馬力(hp)
| 122
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 14.5/ 3,600
| 變速系統
| E-CVT無段變速
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 前輪尺寸
| 225/50 R18
| 後輪尺寸
| 225/50 R18
| 平均油耗(km/l)
| 22.2
| 售價(萬元)
| 94.5