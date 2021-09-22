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連假後需要「腸胃公休日」！營養師曝清爽菜單：減少負擔

▲中秋連假剛結束，假期中免不了大吃大喝，營養師指出收假同時需要來個「腸胃公休日」。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲中秋連假剛結束，假期中免不了大吃大喝，營養師指出收假同時需要來個「腸胃公休日」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 14:43:19

中秋連假剛結束，一般民眾歡度假期時免不了大吃大喝，對此，營養師高敏敏提醒大家，收假同時需要來個「腸胃公休日」，讓消化道好好休息。

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高敏敏今（22）日在臉書發文表示，「中秋連假後先自首！你吃了多少月餅、烤了多少肉、不敢面對的數字還好嗎？」不過高敏敏要大家別擔心，「只要接下來讓消化道好好休息，卡在身上的都是暫時的！」接著更分享「腸胃公休日」的菜單：


早餐425kcal：地瓜中型1個＋蛋1顆＋優酪乳1瓶

早點心60kcal蘋果1顆


地瓜擁有豐富的膳食纖維與寡醣，加上優酪乳的好菌，可以幫助腸道維持好的菌叢生態！好菌就像體內的士兵，寡醣則是士兵的糧食，一起搭配食用，能讓好菌佔上風，幫助調節消化道機能。

而雞蛋跟優酪乳內都有優質蛋白質，幫助身體在腸胃公休日，也能有好的代謝力！尤其蛋白質經由優酪乳中的乳酸菌發酵分解成小分子後，其實更有利於腸道吸收利用！

點心選擇富含水溶性膳食纖維的蘋果，與優酪乳相輔相成養成好菌，且在咀嚼的過程可以提神醒腦，讓工作效率更好喔！


午餐315kcal：玉米1根＋雞胸肉1片＋沙拉1碗

午點心103kcal：優格1杯


把每天在吃的白飯替換成有纖維的玉米，幫助消化更加順暢，同時把高油脂的炸排骨、炸雞等換成低脂雞胸肉，再搭配滿滿的生菜沙拉，一次攝取足量的膳食纖維、植化素及維他命Ｃ！

富滿足感的優格，作為下午茶點心是一個很棒的選擇，除了補充每日所需的乳製品及鈣質外，也是快速補充體內好菌的方式。


晚餐505kcal：五穀飯3/4碗＋炒青菜1盤＋蒸魚(手心大小)

晚點心60kcal：新鮮水果1碗


下班後的晚餐只要選對食物，也是能吃得飽飽的，享受腸胃順暢、少負擔的輕鬆感！

以全穀類澱粉搭配顏色豐富的蔬菜跟清蒸的魚肉，可從中獲得omega3脂肪酸！飯後再來一份新鮮水果，讓飲食更均衡。

▲腸胃公休日的一日菜單。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲腸胃公休日的一日菜單。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏進一步建議，「腸胃公休日」可以採「吃六休一」的方式，一週選一天當作腸道的公休日。另外別忘了補充水分也很重要，養成隨時喝水的習慣，一天至少喝約2000ml的水，足夠的水分才能維持身體代謝力、排除體內囤積廢物。（編輯：倪浩軒）

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