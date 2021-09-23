煮水餃皮狂破？內行「1招」皮Q又甘甜：打開直接變三道菜
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，尤其現在防疫期間，不少人都會到賣場購買水餃來囤放，只要肚子餓，下鍋幾分鐘就可以馬上吃，非常便利。而近日，就有網友分享自己獨門的「電鍋蒸煮法」，不僅能夠讓皮不破Q彈也帶有甜味，最重要的是，一開鍋就變三道菜，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 09:47:26
一名廚娘在抖音（Tik Tok）貼出影片教學，表示自己都會用電鍋來煮水餃，首先在內鍋放入一杯水，外鍋則是倒入500ml柴魚高湯，再加入豆腐切丁以及兩大匙海帶芽，接著拿出高麗菜以及胡蘿蔔絲，放在盤子上，再將冷凍水餃放在高麗菜及胡蘿蔔絲上頭，依序放入鍋內蒸煮20分鐘即可。
如此一來，開蓋之後，除了有水餃能吃外，還有蔬菜以及海帶芽豆腐湯，一次就能煮好3樣菜色，原PO也提醒「不限定一定要擺放高麗菜跟胡蘿蔔絲，可以放上自己喜歡的青菜，但盡量不要是深綠色的蔬菜，可以擺放例如茭白筍、豆芽等等，用電鍋蒸出來的水餃皮還會特別Q！相當方便」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「又學到一招了！」、「我也要來試試看」、「哇！真的很方便，一次就三道菜」、「電鍋真的很萬能」、「下次也來試試看，真的是好方法」、「好聰明的食譜呀」、「聰明做法而且不費力」。（編輯：張嘉哲）