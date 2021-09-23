9.25商城狂購節　祭６重優惠提前振興！

2021年宅經濟發威，蝦皮購物第三季迎來前所未有的成長動能，首創的25商城購物節7月甫推出即有亮眼業績表現，帶動8月商城購物節參與品牌數暴增近2倍。蝦皮購物也發現，零接觸網購的便利性與安全性讓消費者一試成主顧，7、8月兩檔商城購物節，訂單量冠軍寶座都由民生用品蟬聯。為了升級消費者的購物體驗，蝦皮購物在8.25商城購物節首度推出「蝦皮安心退」服務，凡在蝦皮商城及優選店家購買商品，不論退款、退貨，消費者都只須透過「蝦皮購物」這個單一窗口，大大節省溝通成本。「蝦皮安心退」更攜手「7-ELEVEN退貨便」推出退貨物流服務，讓民眾下樓就能退貨，提供消費者更友善、輕鬆的購物體驗！「蝦皮安心退」也有助提升民眾購入高單價3C、家電的意願，不但iPhone12蟬聯7.25、8.25商城購物節銷售王，眾家電品牌也緊追在後，成為業績的主力軍！





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▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」幫寶適超薄乾爽嬰兒紙尿褲彩盒箱，限時優惠價339元。（圖／資料照片）

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▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」Roboroc E5 石頭掃地機器人，限時優惠價3,145元。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」Roboroc E5 石頭掃地機器人，限時優惠價3,145元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物「羅技G435藍牙耳機」9月23日獨家線上開賣，券後最低優惠價2,290元。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「羅技G435藍牙耳機」9月23日獨家線上開賣，券後最低優惠價2,290元。（圖／資料照片）

為了乘勝追擊，蝦皮購物第四季目標持續擴大商城購物節規模，不但要送好康給消費者，也讓推出新品的品牌賣家有更多曝光機會，創造雙贏！即將到來的「９.25商城狂購節」立刻豪氣送299元免運與最高現抵5000元的92折與現抵2000元的85折神券，蝦皮購物更加碼精選品牌明星商品祭出25折整點瘋搶，搭配商城85折券後，原價24900元的iPad Pro 11.0瘋搶價只要5291元、Switch 主機、健身環破盤價2673元、雅詩蘭黛粉持久粉底499元就讓你帶回家。





▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」Nintendo Switch主機+健身環，限時優惠價2,673元蝦皮購物「9.25商城狂購節」Nintendo Switch主機+健身環，限時優惠價2,673元。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」Nintendo Switch主機+健身環，限時優惠價2,673元蝦皮購物「9.25商城狂購節」Nintendo Switch主機+健身環，限時優惠價2,673元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」iPad Pro 11.0 WiFi，限時優惠價5,291元。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」iPad Pro 11.0 WiFi，限時優惠價5,291元。（圖／資料照片）

除了不搶不行的超甜折扣外，想換iPhone新機的用戶有福了！ 「９.25商城狂購節」呼喚眾果粉，只要9/25當天在商城下單就有機會免費帶回熱騰騰的iPhone 13！ 蝦皮購物更會於9/23起獨家線上開賣羅技新品G435藍牙耳機，不僅有多款顏色任君挑選，更是市面上第一支高品質且可支援藍芽的電競耳機，打手遊怎麼能少了他！不僅祭出700元折價券，讓你用2290元的超殺價格帶回家，10/1前購買還會大方贈送耳機架。





▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」9月25日於商城下單，就有機會將iPhone13帶回家！（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」9月25日於商城下單，就有機會將iPhone13帶回家！（圖／資料照片）

5倍券還沒到手就想要瘋狂採買嗎？蝦皮購物提早祭出寵愛用戶振興方案「９.25商城狂購節」！為了讓你不用５倍券也能輕鬆清空購物車，蝦皮購物祭出六重大優惠，不只送免運，也攜手屈臣氏、白蘭氏、特力屋、聯合利華、康是美等35大品牌下殺５折起、再狂撒專店8折券，讓你買不停。



