釋迦太甜不敢多吃？營養師曝4好處　「5種人」最適合吃　

近日中國大陸宣布禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，引發農民一片錯愕，連帶造成這兩樣水果出現過剩危機。對此，美女營養師程涵宇就在臉書分享吃釋迦的「4大好處」，同時提醒「3族群」要小心食用，並點名「5種人」最適合吃。





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程涵宇表示，聽起來就像「佛系水果」的釋迦，因外形酷似釋迦牟尼佛祖的頭部而命名，釋迦曾被BBC選為「世界10大營養食物」的第2名（第一名是杏仁），不過，大家一想到釋迦很甜就不敢多吃！她指出，釋迦跟芭樂、聖女番茄等比較起來的確熱量較高，但營養價值也高，她並分享吃釋迦的「4大好處」，包括：





1.豐富膳食纖維，助代謝，幫助肚肚好菌生長。





一顆釋迦等於8碗高麗菜的膳食纖維量，同時也是香蕉的1.6倍量。





2.有著香蕉等級的鉀離子護心降血壓（鉀離子含量與香蕉幾乎相同）。





釋迦鉀含量是芭樂的2.6倍，另外鈣是芭樂的2.2倍。





3.超級豐富的維生素C抗氧化





1g釋迦果肉就含有1mg的維生素C，維生素C含量是蘋果的34倍，一天吃1/3顆的釋迦即能達到成人一日維生素C的建議量。在現在強調自身保護力的非常時期，吃釋迦也能夠補充到抗氧化能力的維生素C。





4.豐富的蛋白質，提供飽足感。





釋迦蛋白質含量是芭樂的3倍。





▲程涵宇在臉書分享吃釋迦的「4大好處」。（圖／翻攝自程涵宇臉書）

程涵宇也提到，釋迦熱量的確不容小覷，一顆釋迦即等於一碗白飯的熱量！而且釋迦是中高GI值水果，她並傳授吃釋迦「3撇步」，1. 一次吃1/3~半顆是較適合的量，補充營養不發胖。2. 建議分次食用，或與家人朋友分食。3. 同時可以減少飯麵的食用。





程涵宇也提醒「3族群」吃釋迦需要特別注意，其中，慢性腎臟病不建議食用，糖尿病人需適量，而控制體重的人須注意攝取量。另外，也有非常適合吃釋迦的「5大族群」，1.適合嘴饞族，當點心取代高熱量零食，滿足口慾，還能吃到較多膳食纖維及維生素C。2.高鉀有助高血壓族群護心，心血管健康。3.高鉀助水腫族消水腫，適合愛沾醬愛重鹹的水腫族，中秋烤肉後吃完重鹹也很適合吃。4.抽菸族，吸菸者體內維生素C的濃度明顯低於未吸菸者，平常也建議多補充高維生素C的水果。5.高鉀並含有豐富碳水化合物，適合運動族群補充能量。（編輯：許苡晴）





▲美女營養師程涵宇。（圖／翻攝自程涵宇臉書）

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