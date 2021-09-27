▲ 是迷人還是誤人？Kia Stinger 3.3 GT AWD 等你來發掘答案

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此次的試車主角 Kia Stinger，在不算主流的品牌與車格中，卻隱藏著驚人超值的性能實力，如果你願意先放下初步篩選愛車的理性濾鏡，先了解這輛 Stinger 3.3 GT AWD 的表現，或許有一天，感性惡魔會真的戰勝腦袋裡的理性天使。
能說它絕美又性感嗎？以自身審美觀而論，在道路上，Stinger 確實特別，但在當前全球車壇的四門跑車範疇中，我真的覺得 Stinger 只能算是中等生，雖然已有小改款的美學筆觸重新調整，車頭掛著最具特色的虎式水箱罩、修長比例的引擎蓋線條、19 吋的多輻輪圈、貫穿式的 LED 刀鋒造型尾燈等，渾身每處都有設計亮點，但整體的均衡美感，並沒有讓我怦然心動的感受。
座艙內的格局呢？就與外觀給予我的感受般，夠特色，但還不到讓人驚艷。平整式的中控台造型橫貫眼前，搭配上搶眼的雙環儀表造型內建 7 吋全整合智慧型數位儀表板、中控台上方聳立的 8 吋懸浮式觸控螢幕、如飛機渦輪噴射引擎造型的空調出風口等，各個有特色，但若將方向盤上的品牌廠徽遮起來，有辦法讓人一眼辨識出座艙血統嗎？我認爲，Stinger 還有再進步的空間。
但不可否認，身為 Kia 在台灣的旗艦跑房車，Stinger 3.3 GT AWD 的配備難以挑惕，抬頭顯示器、整合 15 支喇叭的 harman/kardon 音響、ASD主動音浪系統、雙區恆溫空調、換檔撥片、電動四向調整的方向盤附有加熱功能、無線充電板、無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機整合系統、七色可調座艙氣氛燈、麂皮跑車式黑色頂篷、GT 專屬內裝（可選紅色安全帶與紅色縫線，或是黑色安全帶搭配紅色內裝）、雙前座 8 向電動調整（附 4 向電動腰靠與通風加熱功能），駕駛座還有記憶功能、可電動調整椅面長度、側面包覆等，連後座都有加熱功能等，對於舒適度，Stinger 3.3 GT AWD 絲毫不妥協。
當然，對於美感、對於特色，這都是我的主觀，但當一踩下油門，那澎湃的動力，則用完全客觀的物理慣性，消滅一開始我的主觀意識。飽滿的加速力道，從引擎蓋下的那一具 3.3 升 V6 雙渦輪汽油引擎毫不保留的併發而出，雖然經過8速手自排變速系統的轉換，修飾的稍微符合其 GT 旗艦的身份，而不是如鋼砲般的任性與衝動，但卻也因此換得了更可收放自如操控的優點。在當前少見的大排氣量搭配雙渦輪增壓的輔助下，不同的油門深度、不同的轉速區間，都可獲得讓人滿意的力道，不用像是小排氣量渦輪動力的低轉速空窗期，就像加速反應給人的感受般，「游刃有餘」，絕對是 Stinger 3.3 GT AWD 動力表現給人的最大特色。
超過 4.8 米的車長、超過 1.6 噸的車重，還有超過 2.9 米的軸距長度與四輪驅動特性，在沒有像是後輪轉向系統的輔助下，Stinger 3.3 GT AWD 並沒有讓人於彎道中車身縮小的靈活感受，穩重、沈穩等形容詞不斷的於腦海中浮現，經過了一次又一次減速、丟入彎道、再加速的過程體驗後，我相信 Stinger 3.3 GT AWD 的主戰場，會是比較偏向 3 號省道般的中高速彎道。
在 Stinger 3.3 GT AWD 的身上，有許多衝突的存在。在休旅當道時代，沒有豪華品牌冠身的四門跑車，是個容易被忽略的配角；但在習慣以 CP 值論英雄的世界中，擁有 366ps/52kgm 動力輸出與 229.9 萬身價，又是理應被大書特書的超值產品；跑車仍是許多性能迷的終極夢想，但若掛上了非主流的 Kia 品牌，是否仍是讓人迷戀？一連串的衝突問題，決定了 Stinger 3.3 GT AWD 應是迷人尤物，還是曇花一現的話題？這答案，可能就要等到你腦海中的感性惡魔與理性天使打一架後才能決定了！