COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

是迷人還是誤人？Kia Stinger 3.3 GT AWD 等你來發掘答案

▲ 是迷人還是誤人？Kia Stinger 3.3 GT AWD 等你來發掘答案
▲ 是迷人還是誤人？Kia Stinger 3.3 GT AWD 等你來發掘答案

2GameSome - 有車賞

2021-09-27 11:25:00

當前正夯的休旅時代，有多少人願意花上超過百萬、甚至是兩百萬，入主一輛非主流品牌的跑車呢？縱使有兼具機能的四門設定、縱使有相當漂亮的 366 匹馬力數據、縱是有 0-100km/h 加速僅 4.9 秒的實力。怎麼看起來，這都會是一個感性大過理性的購車邏輯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
確實，在現在實用機能掛帥的年代，幾乎主要的研發能量，都依附在「休旅」的基礎上，小休旅車型、高性能休旅、跑車風格的休旅、電能驅動的休旅，沒有了休旅車這元素，似乎就少了捉人眼球、引人注意的機會。

此次的試車主角 Kia Stinger，在不算主流的品牌與車格中，卻隱藏著驚人超值的性能實力，如果你願意先放下初步篩選愛車的理性濾鏡，先了解這輛 Stinger 3.3 GT AWD 的表現，或許有一天，感性惡魔會真的戰勝腦袋裡的理性天使。

能說它絕美又性感嗎？以自身審美觀而論，在道路上，Stinger 確實特別，但在當前全球車壇的四門跑車範疇中，我真的覺得 Stinger 只能算是中等生，雖然已有小改款的美學筆觸重新調整，車頭掛著最具特色的虎式水箱罩、修長比例的引擎蓋線條、19 吋的多輻輪圈、貫穿式的 LED 刀鋒造型尾燈等，渾身每處都有設計亮點，但整體的均衡美感，並沒有讓我怦然心動的感受。

試駕車型為 Kia  Stinger 3.3 GT AWD，售價新台幣 229.9 萬元起。
試駕車型為 Kia  Stinger 3.3 GT AWD，售價新台幣 229.9 萬元起。
虎式水箱罩為車頭最大特色。
虎式水箱罩為車頭最大特色。
Tiger Eye Line LED 頭燈組，含自動啓閉功能。
Tiger Eye Line LED 頭燈組，含自動啓閉功能。
引擎蓋上的裝飾孔。
引擎蓋上的裝飾孔。
19 吋多輻輪圈造型搭配前葉子板上的通風散熱孔。
19 吋多輻輪圈造型搭配前葉子板上的通風散熱孔。
五門斜背車型詮釋經典 Gran Turismo 車款的特色。
五門斜背車型詮釋經典 Gran Turismo 車款的特色。
貫穿式的 LED 刀鋒造型尾燈。
貫穿式的 LED 刀鋒造型尾燈。
左右四出式排氣尾管。
左右四出式排氣尾管。
座艙內的格局呢？就與外觀給予我的感受般，夠特色，但還不到讓人驚艷。平整式的中控台造型橫貫眼前，搭配上搶眼的雙環儀表造型內建 7 吋全整合智慧型數位儀表板、中控台上方聳立的 8 吋懸浮式觸控螢幕、如飛機渦輪噴射引擎造型的空調出風口等，各個有特色，但若將方向盤上的品牌廠徽遮起來，有辦法讓人一眼辨識出座艙血統嗎？我認爲，Stinger 還有再進步的空間。

中控台設計期望給予人個性感受同時兼具質感表現。
中控台設計期望給予人個性感受同時兼具質感表現。
雙環儀表造型內建 7 吋全整合智慧型數位儀表板。
雙環儀表造型內建 7 吋全整合智慧型數位儀表板。
中控台上方的 8 吋懸浮式觸控螢幕，但與儀表板一樣都沒有中文顯示。
中控台上方的 8 吋懸浮式觸控螢幕，但與儀表板一樣都沒有中文顯示。
具備無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機整合系統，彌補了無中文介面的車機缺憾。
具備無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機整合系統，彌補了無中文介面的車機缺憾。
但不可否認，身為 Kia 在台灣的旗艦跑房車，Stinger 3.3 GT AWD 的配備難以挑惕，抬頭顯示器、整合 15 支喇叭的 harman/kardon 音響、ASD主動音浪系統、雙區恆溫空調、換檔撥片、電動四向調整的方向盤附有加熱功能、無線充電板、無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機整合系統、七色可調座艙氣氛燈、麂皮跑車式黑色頂篷、GT 專屬內裝（可選紅色安全帶與紅色縫線，或是黑色安全帶搭配紅色內裝）、雙前座 8 向電動調整（附 4 向電動腰靠與通風加熱功能），駕駛座還有記憶功能、可電動調整椅面長度、側面包覆等，連後座都有加熱功能等，對於舒適度，Stinger 3.3 GT AWD 絲毫不妥協。

多功能平底方向盤，並採取電動四向調整功能。
多功能平底方向盤，並採取電動四向調整功能。
配備無線充電板。
配備無線充電板。
電動玻璃天窗設計，非全景式。
電動玻璃天窗設計，非全景式。
透過不同材質的搭配堆砌，車內質感表現相當出色。
透過不同材質的搭配堆砌，車內質感表現相當出色。
除了最入門的 2.0 EX 車型以外，Stinger 其他車型都標配整合 15 支喇叭的 harman/kardon 音響。
除了最入門的 2.0 EX 車型以外，Stinger 其他車型都標配整合 15 支喇叭的 harman/kardon 音響。
雙前座 8 向電動調整（附 4 向電動腰靠與通風加熱功能）。
雙前座 8 向電動調整（附 4 向電動腰靠與通風加熱功能）。
駕駛座還有記憶、可電動調整椅面長度、側面包覆等功能。
駕駛座還有記憶、可電動調整椅面長度、側面包覆等功能。
前座椅通風加熱功能相當實用。
前座椅通風加熱功能相當實用。
連後座都有加熱功能。
連後座都有加熱功能。
備有後座出風口，但因驅動方式後座底版的中央隆起明顯，建議以四人乘坐為主。
備有後座出風口，但因驅動方式後座底版的中央隆起明顯，建議以四人乘坐為主。
透過後座椅背 6/4 分離機制調整，後廂容積可在 406~1114 公升間彈性調整。
透過後座椅背 6/4 分離機制調整，後廂容積可在 406~1114 公升間彈性調整。
當然，對於美感、對於特色，這都是我的主觀，但當一踩下油門，那澎湃的動力，則用完全客觀的物理慣性，消滅一開始我的主觀意識。飽滿的加速力道，從引擎蓋下的那一具 3.3 升 V6 雙渦輪汽油引擎毫不保留的併發而出，雖然經過8速手自排變速系統的轉換，修飾的稍微符合其 GT 旗艦的身份，而不是如鋼砲般的任性與衝動，但卻也因此換得了更可收放自如操控的優點。在當前少見的大排氣量搭配雙渦輪增壓的輔助下，不同的油門深度、不同的轉速區間，都可獲得讓人滿意的力道，不用像是小排氣量渦輪動力的低轉速空窗期，就像加速反應給人的感受般，「游刃有餘」，絕對是 Stinger 3.3 GT AWD 動力表現給人的最大特色。

搭載缸內直噴雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，具備 366ps / 6000rpm 最大馬力與 52kgm / 1300~4500rpm 最大扭力輸出。
搭載缸內直噴雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，具備 366ps / 6000rpm 最大馬力與 52kgm / 1300~4500rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 8 速手自排變速箱。
動力銜接 8 速手自排變速箱。
配具備 DRIVE MODE 可變行車駕馭系統，具備 Smart / Eco / Comfort / Sport / Sport+ 等多樣模式。
配具備 DRIVE MODE 可變行車駕馭系統，具備 Smart / Eco / Comfort / Sport / Sport+ 等多樣模式。
超過 4.8 米的車長、超過 1.6 噸的車重，還有超過 2.9 米的軸距長度與四輪驅動特性，在沒有像是後輪轉向系統的輔助下，Stinger 3.3 GT AWD 並沒有讓人於彎道中車身縮小的靈活感受，穩重、沈穩等形容詞不斷的於腦海中浮現，經過了一次又一次減速、丟入彎道、再加速的過程體驗後，我相信 Stinger 3.3 GT AWD 的主戰場，會是比較偏向 3 號省道般的中高速彎道。

久違的大排氣量雙渦輪增壓動力系統的魅力，反映在每一吋油門深度都有明顯動力回饋的表現上。
久違的大排氣量雙渦輪增壓動力系統的魅力，反映在每一吋油門深度都有明顯動力回饋的表現上。
低重心為操控時的最大特色，但動態表現仍以沈穩見長，非靈活取向。
低重心為操控時的最大特色，但動態表現仍以沈穩見長，非靈活取向。
標配 DRIVE WISE 智慧安全輔助系統，如全速域 SCC、全速域LFA、FCA、BCW、RCCA 等全方位預警系統皆配備。
標配 DRIVE WISE 智慧安全輔助系統，如全速域 SCC、全速域LFA、FCA、BCW、RCCA 等全方位預警系統皆配備。
除了最入門的 2.0 EX 車型以外，Stinger 其他車型都標配 AVM 環景輔助系統。
除了最入門的 2.0 EX 車型以外，Stinger 其他車型都標配 AVM 環景輔助系統。
BVM 盲區顯影輔助系統列為選配項目。
BVM 盲區顯影輔助系統列為選配項目。
在 Stinger 3.3 GT AWD 的身上，有許多衝突的存在。在休旅當道時代，沒有豪華品牌冠身的四門跑車，是個容易被忽略的配角；但在習慣以 CP 值論英雄的世界中，擁有 366ps/52kgm 動力輸出與 229.9 萬身價，又是理應被大書特書的超值產品；跑車仍是許多性能迷的終極夢想，但若掛上了非主流的 Kia 品牌，是否仍是讓人迷戀？一連串的衝突問題，決定了 Stinger 3.3 GT AWD 應是迷人尤物，還是曇花一現的話題？這答案，可能就要等到你腦海中的感性惡魔與理性天使打一架後才能決定了！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀