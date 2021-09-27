【車勢星聞】江宏傑親做蛋糕給送女兒，小豬黃沐妍解鎖騎機車載人

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熟知女兒喜好的江宏傑希望蛋糕上面放上特別的元素「城堡」、「氣球」、「愛心」及「緞帶」並透露「她一定要在蛋糕上面寫上她的名字，然後她今年4歲，她這樣會超愛爸爸吧？」認真的模樣立刻溫暖許多人。過程中，大元透露，因為自己是單親家庭，有次生日爸爸特別載她去文具店，挑她喜歡的東西當禮物「最印象深刻的就是，他把我載回台北的時後，我在廁所要準備洗澡，居然做在馬桶上大哭，我也不知道為什麼，可能內心深處還是有一點點小小的遺憾」。江宏傑也坦言，其實小時候很羨慕大家可以放假跟家人一起出遊，因為他的童年時光機乎都在練球「離家後，每週最期待的事情就是家人來看你」。粿粿也說，因為她是奶奶帶大的，很羨慕別人的正常家庭，所以就會很想逃回家裡「我的開學典禮、畢業典禮從來沒有家長來過，我小時候都在哭」，家人為了讓粿粿過上好的生活，忙於工作，卻不知道粿粿已經國中，這也讓她相當傻眼。小樂也坦言自己是單親家庭，在台北是跟媽媽，但同時也會在每個假日跟爸爸吃飯「我跟我爸爸非常好，什麼都可以跟他說，他給我的感受就是，今天不管發生什麼事，我都可以跟他說，他怎麼樣都會挺我」。從這段對話可以觀察出，大家面對家庭狀況的心態都相當成熟，找到自己的方式去跟爸爸媽媽們相處。