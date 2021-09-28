房市／桃鐵新增中原站　商圈站穩2字頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃市府指出，為了提供中原車站公設的服務機能，「中原營區區段徵收工程」將新增2座滯洪池、公園、人行步道、護岸更新、管線地下化等基礎設施，預計明年下半年完工，希望有效提高土地利用經濟價值及營造產業投資環境，未來將規劃文創產業、轉運站、綠地公園等。
信義房屋中壢站前店主任吳若綺表示，「中原營區區段徵收工程」動工後，部分區域已圍上施工圍籬，預計將為當地舊商圈帶來耳目一新的面貌，也因桃鐵地下化中原站、中原營區區段徵收工程沿著中原大學施作，因此受區域建設帶動首要受惠為中原商圈。
吳若綺表示，中原商圈以老舊透天厝、華廈為主，也有部分屋齡20年的中古大樓，因為舊商圈素地不多，因此僅有少數建商自行整合的新建案，主力產品為老透天厝、公寓所改建的小套房，有部分置產族群購買小套房穩定收租，也有學生家長因孩子就讀中原大學，因此購買小套房讓孩子上學居住，而標準3房的物件也有剛需買盤支撐，不過因為當地居民多穩定居住，較少釋出。
吳若綺觀察，桃園鐵路地下化中原站建設與話題，因此屋齡20年內的房屋，從去年上半年單價18-19萬，今年以來站穩2字頭，例如區域內的大樓8坪小套房產品去年上半年157萬，今年上半年總價170萬，穩定緩漲。