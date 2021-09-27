結合日本頂級「西陣織」工藝，BMW於日本推出限量X7 Nishijin Edition特仕車

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限量推出的X7 Nishijin Edition特仕車，是以搭載48V輕油電動力系統的右駕版X7 xDrive40d Pure Excellence為基礎打造；外觀採用了BMW Individual特殊紫黃晶車色塗裝，利用多層塗料達到深沉的色彩，在塗料中摻入鋁、雲母等成分，精心塗裝後，在不同光線下可呈現不同色澤，可自紫色到紅色、藍色或黃色錯縱交錯變化，有如寶石般閃耀。
進入車內則是X7 Nishijin Edition特仕車的精華所在，基本採用象牙白為基調，大量採用BMW Individual MERINO 頂級皮革材質包覆，以及實際販售車輛的頂篷則使用Alcantara材質，建構奢華感；最重要的部分就是前座飾板與中央扶手即用上了日本經典編織工藝「西陣織」藝術。
「西陣織」源自日本京都西陣區，為當地傳統織品的統稱，最早可溯源至5、6世紀。而本次應用在X7 Nishijin Edition特仕車上，在飾板部分與「樂芸工房」合作，以「西陣織」工序中，延續具有超過300年的「引箔技法」，將金、銀箔與特殊顏料以「五色金重ね」技術反覆五層貼塗於和紙上製成箔膜，交疊出金、銀箔的立體光澤與豐富色彩，再將此箔膜覆於飾板上，最後再貼上金箔點綴後拋光，讓在如此繁複工法製成的飾板，在不同光線下可呈現不同層次感，使車內顯得閃耀、貴氣。同時專屬的鑰匙包也會用上相同的工法材質包覆。
而前座中央扶手部分，則是與成立於1889年的著名「西陣織」製造商Kano-ko Co., Ltd.合作製成，該公司融合「西陣織」傳統工藝與創新科技，將「西陣織」帶進現代製品中；在X7 Nishijin Edition特仕車前座中央扶手上以貼上MERINO 皮革切割成極細的絲狀，染色後再以傳統工法立體編織，同時保留皮革的溫潤觸感與立體編織所呈現的優雅光彩，同時在表層還以3D編織出「慶雲」圖樣，象徵太平洋上美麗且幸福的雲彩，在車內無論白天或黑夜裡都可以感受其帶來的喜慶氛圍。
在原廠公布的廠圖中，展示車甚至整個車內頂篷都用上了「西陣織」包覆，但僅為展示用，前文已提到實際販售的車輛會是使用白色Alcantara材質包覆。
與日本經典編織工藝「西陣織」結合的X7 Nishijin Edition特仕車，將只有限量三輛，採網路登記預定，自9月22日起開放登記，但目前訂購網頁〈https://online-store.bmw.co.jp/#/special-edition/126/127〉顯示仍有兩輛名額，建議售價為1680萬日幣。