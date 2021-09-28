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台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，HPV是Human Papillomaviruses（人類乳突病毒）的縮寫，以往認為是造成子宮頸癌的兇手，防治對象皆以女性為主。然而，美國研究卻發現男性感染HPV的風險正在急速攀升，賴基銘教授說，男性終其一生的感染機率高達91.3％，超越女性的84.6％。而且除了子宮頸癌，長期感染HPV若無法自行清除，還可能引發口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌與俗稱「菜花」的生殖器疣，顯示不僅女生要注意HPV，男生更該小心防範！
與HPV最相關的癌症 英美：口咽癌已超越子宮頸癌
國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長暨耳鼻喉科教授婁培人則表示，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。丹麥研究預估，當地HPV相關口咽鱗狀細胞癌的新增案例數將於2021年超越子宮頸癌，英國和美國則早在2016和2020年就出現類似現象。
他更進一步分享醫學文獻曾出現一名64歲女性案例，出現左耳疼痛症狀，連續2年被誤診為中耳炎、蛀牙、鼻竇炎，直到接受核磁共振和組織切片檢查，才證實罹患HPV相關頭頸癌，並在追查之下，發現其腫瘤與6年前確診為HPV相關頭頸癌的丈夫，正好都是同一種HPV病毒型別。顯示HPV相關頭頸癌不易診斷，病毒也可能傳染給另一半。
男性預防HPV的3大困境：感染易、自清難、篩檢難
林口長庚醫院婦癌科副教授周宏學表示，女性朋友HPV的篩檢已有標準化的檢驗方式，能夠幫助子宮頸抹片提高子宮頸癌前病變的偵測率，但男性缺乏標準化的HPV檢驗方式，加上其感染機率高、暴露後呈現持續性感染的比例比女性高，一旦感染甚至導致癌變，例如口咽癌或頭頸癌，往往難以及早發現。
除了腫瘤採樣，美國臨床研究發現，癌友最常見的初期主述症狀為脖子出現腫塊，比例超過5成；其他則為喉嚨疼痛、口腔腫塊、吞嚥困難、耳痛與喉嚨異物感等。
鼓勵男女接種HPV疫苗 預防六癌一病
目前國際趨勢認為，無論男性或女性，要打贏HPV相關癌病的戰爭，最好辦法之一就是共同接種HPV疫苗。婁培人表示，女性在自然感染HPV後，有六至七成會產生抗體，但男性僅一成，代表其他人會持續感染，造成癌變風險高。另外自然感染HPV所產生的抗體只針對感染的病毒類型有效，而疫苗則是多種類型疫苗，且全身都有抗體。
周宏學副教授指出，目前已有多種疫苗可以大幅降低HPV帶來的疾病威脅和癌症風險，除了子宮頸癌、外陰癌、陰道癌與肛門癌之外，最近台灣也繼美國之後，成為全球第二個取得HPV疫苗預防口咽及其他頭頸部位癌症的國家，原本HPV疫苗適應症僅針對子宮頸癌，但目前已通過其他癌別，呼籲男女越早施打，保護效果越佳。
資料來源：健康醫療網 HPV致六癌一病 非女性專屬，夫妻罹同型HPV頭頸癌
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