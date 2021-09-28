COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

低侵襲性的微創治療主流　放射線介入性治療技術多樣

低侵襲性的微創治療主流　放射線介入性治療技術多樣
低侵襲性的微創治療主流　放射線介入性治療技術多樣

健康醫療網

2021-09-28 10:01:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】隨著醫學進步發展，除了根除性治療外，使用影像導引低侵襲性的微創介入治療（Interventional Radiology，IR）部分取代傳統外科手術是目前醫學的主流，不僅能減少開刀、降低麻醉等風險，更提升整體的手術安全性及成功率。台灣介入放射線學會理事長、高雄榮民總醫院放射線部主任梁慧隆醫師表示，現在有許多疾病可用微創介入治療達到外科的效果，期許與各臨床科發展好的合作關係，提供病人全面性的醫療照護。

我是廣告 請繼續往下閱讀

放射線介入性治療　影像導引的微創介入性治療

IR放射線介入性治療都在做什麼？梁慧隆理事長表示，介入放射科醫師工作的內容包羅萬象，可處理項目從腫瘤的化學栓塞、高週波、微波、冷凍消融治療，至影像導引的組織切片、引流、置放支架，甚至是周邊阻塞疾病的血管介入性治療等，都是IR醫師日常執行的項目。

執行手術具先天優勢　跨科部合作發展合作模式

梁慧隆理事長說，介入性治療非放射科所獨有，像是心臟科、血管外科、腸胃科、泌尿科等各臨床科皆有介入性治療，放射科醫師因為孰悉各種的影像儀器及切面的解剖位置，並熟稔各種導線的技術操作，因此在執行影像導引微創手術時頗具優勢。而一般的血管攝影僅能用螢光透視導引、腸胃科只有超音波導引方法，放射科醫師更可用電腦斷層導引，使用工具更精準多樣，可提升手術成功率、安全性和有效性，甚至搭配各種影像導引的技術來治療各種原發性或轉移性腫瘤。

由於IR醫師沒有在病房直接照顧病人，因此一般民眾常誤認為放射科醫師只是在照相而已，其實不然。有鑑於AI科技可以讓放射科醫師在閱片上更有效率，也使放射科醫師有更多時間專注於IR介入性手術的治療中，然而多數的病人都是經由其它科別轉介而來，如何跨科部發展良好的合作關係是IR發展的重要關鍵。

肝動脈化藥滴注療法　有效延長病人存活期

梁慧隆理事長以肝癌非手術性治療為例，肝癌治療除了執行傳統的經皮肝動脈化藥栓塞（cTAE）、載藥微球化藥栓塞（de-TAE）和釔-90體內放射栓塞治療之外，高榮已發展肝動脈化藥滴注療法（HAIC）超過20年，並以獨創的治療處方，即低劑量化療和併碘油部分栓塞來治療晚期肝癌，不僅提高3倍腫瘤反應率，延長病人的存活期。梁慧隆理事長分享診間一名40多歲的肝癌腫瘤患者，腫瘤多達10公分，原僅剩6個月的存活期，經與其它科別醫師合作照護後，腫瘤至今14年都沒有復發。

▲案例分享：40歲男性病人，原本預估只剩6個月的存活期，但是經過高榮新的HAIC治療配方(6次療程)後完全緩解(complete remission)，至今存活超過14年

圖一、二：MRI可看到腫瘤(箭頭)且已侵犯到門靜脈(箭號)

圖三、四：14年的CT追蹤影像，可見腫瘤完全緩解

IR醫師治療技術多樣　期望提供病人新選擇

梁慧隆理事長期望透過跨科別的合作提供患者全面的診療方案，目前高雄榮總結合胃腸科和一般外科成立肝癌照護團隊，還有和急診部、胃腸科和一般外科成立消化道血管疾病照護團隊，以及和急診部、血管外科、整形外科和相關內科成立周邊動脈阻塞疾病傷口照護團隊，可提供不同疾病的個人全面性的醫療照護。

此外，梁慧隆理事長補充，攝護腺肥大並非只有吃藥、開刀、雷射或者是關節疼痛只有施打玻尿酸、增生療法（PRP）的選擇，現在國外較熱門的攝護腺肥大栓塞（PAE）及關節疼痛栓塞治療可以提供病人多一個治療選項，但仍需要與臨床科醫師進一步溝通，希望盡快在國內變成例行的術式。

台灣介入放射線學會致力於培育更多IR人才，並與國外持續交流。梁慧隆理事長說，現在有很多疾病能以低侵襲性方式達到外科的效果，免於開刀之苦，降低麻醉風險。提醒民眾有血管栓塞問題，並非只有截肢、開刀的選項，如有遇到類似困難者，也可前來諮詢介入放射科醫師的意見。 



資料來源：健康醫療網 低侵襲性的微創治療主流　放射線介入性治療技術多樣

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀