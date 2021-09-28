雞蛋一打驚見「神祕顆粒」！女嚇壞：能吃嗎 內行曝真相
雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，且料理方式相當多元。不過，日前一名女網友在臉書提到，買了雞蛋回家，一打進碗裡卻見「神祕顆粒」，嚇得直問「這蛋可以食用嗎 ？」貼文曝光引發熱議，有內行網友出面解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 10:56:33
原PO在臉書社團《我愛全聯好物老實說》表示，她準備要料理雞蛋時，將生雞蛋打入碗裡，一打卻見裡面竟有黑色的不明顆粒，嚇得求助廣大網友「這蛋可以食用嗎？原本要給小朋友吃的，結果好像有點壞掉？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好像有點壞掉，當然就不要吃啦」、「如果壞掉的雞蛋你一定會知道，我告訴你真的很臭，臭死人」、「我買了好多牌子的蛋都有這樣，就挑掉一樣可以吃，不是壞掉喔！」「壞掉的蛋，蛋黃是散的，這個蛋黃很結實，應該是好的」。
對此，有內行網友指出，這其實是「血斑蛋」，屬於正常現象，所有蛋雞都有可能會出現的血斑蛋，在蛋黃形成階段，輸卵管受傷或磨擦破裂出血，血液黏在蛋黃上所造成，不影響蛋的養分與安全，挑掉就可以食用，但要是血斑擴散到蛋白就不建議食用。（編輯：賴詠璿