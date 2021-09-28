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彰化基督教醫院婦產部部主任蔡鴻德醫師表示，子宮內膜異位症多以經痛、經血異常、慢性骨盆腔疼痛等症狀來表現，而根據臨床顯示，有高達25%~30%的不孕患者，是因為子宮內膜異位症導致，因為子宮內膜異位症若發生於卵巢，將影響卵子數量；另外若發生在子宮內或子宮肌腺層內，則會抑制受精卵著床，進而導致不孕。
蔡鴻德醫師補充，針對子宮內膜異位症的治療，過去多以手術治療為主，但手術容易產生沾黏及卵巢永久傷害的風險，因此，目前針對還有生育計劃的患者，會選擇口服藥物作為子宮內膜異位症的一線治療，而目前現有的新型口服黃體素，因為抑制疼痛效果好，副作用也較低，適合長期治療使用。
積極治療改善子宮環境 搭配試管提高懷孕率
彰化基督教醫院生殖醫學科主任吳成玄醫師表示，隨著醫學藥物的進步，目前發展出的第四代新型口服黃體素，相較止痛藥、雄性激素或停經針的副作用更低，也因此臨床上長期治療的效果更佳，能改善子宮內膜異位症帶來的不適症狀；而針對有生育需求的子宮內膜異位症不孕患者，建議可先進行取卵療程，並將胚胎暫時冷凍保存，同時讓患者接受新型口服黃體素藥物治療，改善子宮備孕環境，約在服用三個月後再將胚胎解凍植入，臨床數據顯示，透積極治療子宮內膜異位症，再搭配試管嬰兒的治療方式，相對於未治療的患者能提高懷孕率！
醫籲定期回診追蹤 避免復發及癌病變風險
吳成玄醫師提醒，部分子宮內膜異位症患者雖然能與疾病共處，但若症狀影響到患者日常生活，一定要儘早求診，並聽從醫囑積極治療，此外，患者也需要定期回診追蹤，長期治療穩定控制病情。
資料來源：健康醫療網 長期經痛恐釀不孕!? 醫：治療這病是懷孕關鍵
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