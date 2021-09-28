800匹Howe & Howe Ripsaw EV3-F4履帶車登上拍賣網站，征服地表讓路人都驚呆！

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Ripsaw EV3-F4就像是卸除了砲塔與裝甲的民用坦克，在有如坦克底座般的座艙左右兩側配了巨大的聚氨酯履帶，讓整輛車距地高度達51cm，動力系統搭載一具6.6 升 Duramax 渦輪增壓柴油V8引擎，經過升級後，賣家聲稱其具備800匹馬力與1500 ft·lb〈約2033Nm〉驚人扭力，搭配Allison 1000極端負載五速變速系統，一般Ripsaw EV3-F4極速約莫55-60mph〈88-96km/h〉，但這輛經改裝後，則可達98mph〈157km/h〉，在使用履帶的車輛世界裡都是神一般的飛快車速，別忘了它的標準車重達10萬lb，相當於4.5餘噸。另外，搭載著64 加侖〈約242升〉的油箱。
要讓這輛超過4.5噸的大傢伙靈活移動，在雙橡膠履帶系統驅動下，基本上可原地旋轉，搭載訂製轉向系統，透過方向盤操駕，行駛狀態，轉彎半徑僅為 8 英尺〈約2.4公尺〉，履帶由魁北克 Soucy Plastiques製的一組驅動輪和惰輪驅動，以超高分子聚乙烯製成，此塑料不僅比鋼或其他聚合物更能抵抗G力，而且光滑的表面，還可防止堵塞和沾黏。
長得很像坦克的Ripsaw EV3-F4，其實並沒有裝配任何裝甲，懸浮般的座艙是以鋼骨結構、傳統鋼板構成，並以連桿結構與氣壓彈簧懸吊系統與履帶驅動系統結合，且有著正規軍用車輛不可能有的大面積環艙玻璃窗，全車採啞光黑塗裝，擋風玻璃具有除霧加熱功能，車門採有如超跑的鷗翼設計，算是另一個特點，同時在全車皆採LED燈組，包括：頭尾燈、探照燈、遠距離聚光燈與紅外燈條等，另外還配有遠距旋轉FLIR紅外線夜視與熱顯像影像系統、後置拖曳絞盤、貨物絞盤、兩具外掛防水置物箱與開放貨斗等。
進入座艙，配置不輸豪華車，印入眼簾的是前座兩張具有加熱與通風功能的真皮Recara座椅，後座同樣以皮革包覆，中控台配置兩具12吋Garmin製多功能觸控液晶螢幕，可切換各種儀錶、衛星導航、各種控制介面等，甚至是歸功多套影像系統，可提供基本360度環景、熱顯像與紅外線夜視等影像，同時配置Bose 航空對講系統、VHF 無線電與立體聲多媒體播放系統，並配有空調系統，科技味十足。
這輛極具風格的Ripsaw EV3-F4，在拍賣站上的拍賣起價為42.5萬美金〈約合新台幣1179萬元〉，並不便宜，若成功得標，引進台灣完稅後價格應會突破1500萬，而且肯定無法掛牌；距離截標日還有三天，買到不知道要買什麼車的多金人士，可以考慮買下當作休閒的大玩具。
資料來源：Hemmings