岡田准一拍「動作片」無替身　劇組連護墊都沒給

日本電影《殺手寓言：殺手不殺人》由岡田准一與平手友梨奈主演，片中幾乎全程坐著演的平手，尊稱岡田為「師父」，因為她本身喜愛動作片，對武打戲充滿興趣，以至於常在拍片空檔向岡田討教武藝；岡田更不私藏全部傳授，讓平手滿是感謝。由於岡田身兼全片動作指導，所有動作場面不假替身親自上陣，他苦笑表示：「其他演員拍摔倒戲時，旁邊的護墊都鋪好鋪滿，唯獨我卻什麼都沒有。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-28 21:00:00
平手友梨奈受到《殺手寓言：殺手不殺人》原著作者南勝久欽點，指明要她飾演神祕的輪椅少女「雛子」角色。她不僅要詮釋從原本在普通家庭的天真無邪，到正值叛逆期離家出走，再到因為某個事件受到極大創傷，從此封閉心靈的模樣，甚至大部分場面都要坐在輪椅上演戲，不論內外在都十分考驗演技。
平手在片場尊稱岡田准一為「師父」，對岡田來說，平手是弟子也是朋友，更像女兒，透露對她在各方面都有非常嚴格的要求。據悉，平手原本就很喜歡動作片，以至於在現場跟岡田學了不少。她因為飾演的角色幾乎都坐在輪椅上，相對沒有什麼武打戲，仍會透過拍攝空檔，私下向岡田討教武藝；甚至在練習出拳打擊岡田時，岡田再刻意誇張演出被她擊倒的模樣，適時緩解拍片現場的緊繃氣氛。
雖然兩人的關係亦師亦友，岡田卻笑稱平手是個「麻煩的學生」，他說：「因為平手太害羞，不敢讓我在眾目睽睽之下教她武術，一定要私下傳授才行，不過她真的是位才華洋溢的女性。」而兩人也相知相惜，岡田不僅贈送訓練肌肉用的高蛋白粉給平手當生日禮物，平手更在岡田生日時，回贈他手帕與襪子。《殺手寓言：殺手不殺人》10月1日在台上映。