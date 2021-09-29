咖哩要拌飯吃還是不拌？網曝「內行吃法」：飯入味又軟嫩
咖哩香氣獨特，讓不少老饕深深著迷，而配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。近日就有一名網友好奇在PTT女孩板提問「咖哩是拌派還是不拌派？」結果引來不少老饕分享「內行吃法」，大讚飯入味又軟嫩！
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 09:49:58
原PO發文提及，自己昨（28）天午餐吃家裡帶的咖哩飯，把咖哩跟飯拌在一起的時候被同事質疑，因為同事是「一口白飯一口咖哩」的吃法，但他認為「白飯明明就應該被咖哩包圍著再入口啊！」並好奇詢問大家「各位是拌派還是不拌派，還是有新吃法呢？」
問題一出，隨即掀起熱論，網友們紛紛留言「微拌」、「拌好拌滿」、「拌，咖喱就應該要完全包覆住白飯啊！」「看心情，可拌可不拌」、「我喜歡飯和咖哩分開，乾乾淨淨端上桌」、「自己煮才伴，外食分開（怕咖喱不夠配飯）」、「全部拌在一起！每一口都有醬才香」、「不拌怎麼保證最後一口還是完美比例？」「先拌好，飯會太濕，變成一大坨的東西」、「不伴，挖飯沾咖哩」。
另也釣出內行傳授銷魂吃法，直指「一口咖哩一口飯，含在口中才攪拌」、「當然是加匙沙茶狂拌，好吃！」「伴一口吃一口，全伴飯就爛了」、「拌在一起會很快乾掉，都拌一點點」、「先拌一半，吃了這一半的一半後，再拌原先那一半，這樣白飯吸收咖哩湯汁的入味及軟嫩度是最完美的」、「邊拌邊吃，拌好的部份馬上吃」。（編輯：許苡晴）