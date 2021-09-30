玉米濃湯總太單調？內行「放一片」口感升級：牛排店都有
玉米濃湯是常見的湯品，因為烹煮簡單又好喝，其獨特的香氣以及滑順口感，在外吃牛排時也忍不住會多喝幾碗。而近日，就有網友分享自己在家煮玉米濃湯時，為了不讓玉米濃湯喝起來過於單調，於是多放一片食材，成品不僅相當漂亮，喝起來口感也更有層次。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 10:59:21
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是老婆剛剛做好的酥皮濃湯！做法非常簡單，只要在濃湯上面放上一片市售的起酥片，拿進去烤之後就能這麼漂亮」原PO也叮嚀幾個注意事項，包括「濃湯記得不要裝太滿，大概就只有7分滿；濃湯放涼一點才放酥皮下去烤；碗口邊緣要塗上蛋黃液；酥皮外表也要塗蛋黃液，再撒芝麻，烤出來才會漂亮。
貼文一出，網友紛紛回應「好讚啊，去牛排館超愛喝這種」、「這酥皮看來真的烤的恰恰好」、「平常去牛排店我最喜歡吃這一碗酥皮濃湯，沒想到在家也能喝到」、「學起來了！下次來試做看看，不然每次都覺得玉米濃湯太單調」、「看起來超好喝！下次來試看看」、「原來在家也能烤喔，以為只有牛排店有」。
另外，也有網友表示「家中沒有這種酥皮濃湯專用碗應該怎麼辦？」原PO也表示「可以使用馬克杯，也會有同樣的效果」，也有過來人透露「我家也是用馬克杯頂著用，端著喝，很棒。」（編輯：張嘉哲）