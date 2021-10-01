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《老爸》升遷秒辭職！帥兒為真相　假扮女玩家帶他打電動

▲劇中，吉田鋼太郎獨自一人跑到網咖，與兒子連線打怪。（圖／天馬行空）
▲劇中，吉田鋼太郎獨自一人跑到網咖，與兒子連線打怪。（圖／天馬行空）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-01 13:32:00

日本真實故事「光之老爸計畫」感動千萬網友，除了改編成暢銷書及日劇，也推出電影《FINAL FANTASY XIV 光之老爸 劇場版》。電影在開拍前，飾演電視劇版老爸的大杉漣離世，劇組不得不重組卡司，找來以《大叔之愛》深植人心的吉田鋼太郎飾演故事中外表嚴肅、不擅言辭，卻總是默默為家庭付出的老爸一角。劇中，老爸熱愛工作且將升遷卻突然辭職，飾演兒子的坂口健太郎為了瞭解爸爸想法，匿名假扮女玩家帶他進入遊戲世界，進而發現爸爸不為人知的故事。

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▲坂口健太郎（右）劇中假扮女玩家，帶吉田鋼太郎打怪。（圖／天馬行空）
▲坂口健太郎（右）劇中假扮女玩家，帶吉田鋼太郎打怪。（圖／天馬行空）
坂口健太郎被問到現實與老爸的相處，是否如片中的光生父子一樣難以敞開心房？他笑稱：「我從小和爸爸的感情很好，即使長大以後也沒有疏遠，與故事中的這對父子可說是截然不同，所以在拍攝過程中，為了要演出與老爸之間的尷尬感，我只好不斷回憶自己高中叛逆期的模樣！」

劇中，吉田鋼太郎生活中總是繃著臉，但在遊戲世界卻十分開朗，甚至不時散發出獨特幽默感的老爸，演繹的讓人好笑又感動。一場他獨自一人跑到網咖，與兒子連線攜手打怪的戲，精湛演技更是讓全場工作人員淚灑現場。

▲坂口健太郎戲外跟爸爸感情很好。（圖／天馬行空）
▲坂口健太郎戲外跟爸爸感情很好。（圖／天馬行空）
《FINAL FANTASY XIV 光之老爸 劇場版》故事敘述，即將升遷的工作狂老爸（吉田鋼太郎 飾）某天突然辭職。家人大感傻眼之餘，也只能看著老爸終日對著電視機發呆的背影。光生（坂口健太郎 飾）很想知道老爸在想什麼，於是想起小時候曾和老爸打電動的那晚，那是唯一一次父子間真心的交流，光生決定啟動「光之老爸」計畫。他送給老爸最新一代的《最終幻想》遊戲，作為退休禮物，邀請老爸進入充滿回憶的線上世界。光生隱藏自己的身分，以神祕女玩家Maidy為名，組隊帶著菜鳥老爸一起過關斬將，在這之中，光生在得到許多不知長相、不知姓名的夥伴相助，而迷上線上遊戲的老爸也逐漸開始向隊友卸下心房，原來，老爸心中有個從未對任何人說出口的祕密。電影10月15日在台上映。

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