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服用高血壓藥不能吃香蕉、葡萄柚？　藥師解析飲食禁忌

服用高血壓藥不能吃香蕉、葡萄柚？　藥師解析飲食禁忌
服用高血壓藥不能吃香蕉、葡萄柚？　藥師解析飲食禁忌

健康醫療網

2021-10-01 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】最常聽聞「吃降血壓藥不能吃香蕉、葡萄柚」，這是真的嗎？高血壓病人在飲食及用藥上有哪些注意事項？食藥署邀請社區藥局吳厚澤藥師為民眾進一步說明。

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控制血壓 高鈉食品要小心

吳厚澤藥師指出，高血壓病人攝取過多鈉時，體內水分滯留會使血液量增加，可能會造成血壓升高，使降血壓藥無法達到預期效果；建議像是煙燻食物、加工罐頭、泡菜、調味料、火鍋湯等高鈉食品，高血壓病人都應少吃。

服用這三類降血壓藥 注意高鉀食品

保鉀利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素接受體阻斷劑這三類降血壓藥，同時會減少體內鉀離子排出，使血鉀升高，因此高血壓合併有腎臟病的病人服用上述藥品時，應留意高鉀食物（如香蕉、紫菜、葡萄乾、金針菇、空心菜、菠菜、釋迦、榴槤、龍眼乾等）的攝取，以免加重腎臟負擔並造成高血鉀，而出現肌肉無力、心律不整等症狀。

低鈉薄鹽醬油　恐造成高血鉀

此外，有些高血壓病人認為應該降低食鹽中的鈉含量，於是選購低鈉的薄鹽醬油或低鈉鹽。對此，食藥署指出，市面上的低鈉產品多以鉀來取代鈉，對於服用前述三類降血壓藥的病人，可能造成高血鉀而增加藥品不良反應的發生。

葡萄柚不要和這類降血壓藥一起吃

至於葡萄柚（汁）含有furanocoumarin衍生物，會抑制CYP3A4酵素的代謝作用。由於許多藥品皆由該酵素代謝，像是鈣離子通道阻斷劑類降血壓藥，吳厚澤藥師提醒，服用該類藥品的高血壓病人，服藥期間如食用葡萄柚，可能導致藥品血中濃度升高，而增加發生副作用之機率，像是臉潮紅、頭痛、心跳過速，嚴重時可能會導致低血壓。

此外，葡萄柚抑制藥品代謝作用可長達數小時甚至兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免。



資料來源：健康醫療網 服用高血壓藥不能吃香蕉、葡萄柚？　藥師解析飲食禁忌

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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