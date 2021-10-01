「竹枝龜」台語怎麼唸？媽媽被難倒 內行揭正解：長知識
台灣近年教育改革不斷，許多學齡兒童的數學、語言課本內容都和過去大不相同，陪小孩唸書的父母有時候自己都會被考倒，成為親子間的趣談。就有位女網友透露自己被5歲女兒閩南語課本上的「竹枝龜」這個詞難倒，讓許多與女網友一樣不解「竹枝龜」為何物的網友疑惑直呼「太難啦！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 16:28:44
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，笑稱自己「這輩子沒有一次是敗在語文類，可卻敗在女鵝學校的閩南語課本上」，並分享了課文中的一頁，只見內文寫著「竹枝龜，六枝腳，哪樹枝，瘦卑巴，竹枝龜，食葉仔，食甲飽飽飽，恬恬歇睏無人吵」，結果第一句「竹枝龜」就讓原PO卡關，更透露被女兒嘲笑「媽你很笨欸，都不會念」，讓大家不禁莞爾。
不過和原PO一樣看完這篇課文覺得「卡卡」的人很多，紛紛留言回覆說，「有很多從小說台語的，看了也不會教小孩唸，不是只有妳有挫敗感」、「我們的有羅馬拼音我都唸不太出來了你們的還沒有...更難」、「我孫子最近每天唸，沒有看到課本時還真的不知道他在說哪種昆蟲」、「台語真的很難」、「我直接放棄，掃QRcode聽語音檔」。
而「竹枝龜」到底是什麼，由於原PO最先分享的課文截圖出現瓢蟲，就有網友誤會，但其實「竹枝龜」是竹節蟲，而完整的課文有注釋，插圖中也有繪出竹節蟲的樣子。至於發音則有內行網友解釋是「ㄉㄧㄜˉ ㄍㄧˉ 孤」、「Dㄍㄧ姑」、「竹要促音，像D要唸一半就吞下肚的感覺」。（編輯：倪浩軒）