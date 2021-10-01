日台交流協會曝另類「10月1日」！台人暖：感謝仗義直言
台灣選手參加國際自由潛水世界錦標賽（AIDA Depth World Championship 2021），國旗卻「被消失」，日本等多國選手決定跟進隱藏國旗，大動作挺台，最終主辦單位向台灣道歉。而日本台灣交流協會正好在今（1）日發文介紹10月1日的多種含義，不少台灣網友湧入留言表達感謝，直呼「非常謝謝仗義直言！」
日台交流會曝另類10月1日！網暖心
2021-10-01 21:25:45
台灣5名自由潛水選手參加自由潛水世界錦標賽，我國國旗卻被主辦單位從轉播畫面中下架，日本AIDA率先要求一同撤掉日本國旗，表達與台灣同進退之意，隨後多國選手跟進，最終主辦單位向台灣道歉，更坦承撤掉我國國旗是因「中國當局停止直播讓我們感到意外」。
此事再度牽扯兩岸政治敏感神經，藍綠政治人物紛紛發聲表態。而對民間來說，最強烈的感受應該還是日本友人的支持。而今天10月1日正好是對岸的國慶日，日本台灣交流協會選在這時在臉書發文介紹10月1日的多種含義，「10月1日大集合！今天除了是咖啡控最愛的國際咖啡日之外，居然也是日本茶日、日本酒日、森永巧克力始賣日、Pocky餅乾始賣日、東海道線新幹線開業日、領帶日、眼鏡日等等多達幾十個日本特有的日子」。
日本台灣交流協會最後更詢問大家，「如果可以在10月1日這天制定一個專屬台灣的日子，不曉得大家有沒有什麼有趣的建議？小編建議可以制定今天為台北101日」，吸引不少網友湧入文章底下留言表達感謝，「謝謝日本，今天對台灣AIDA事件的支持，非常地感動」、「感謝日本在自由潛水世界錦標賽，發起對台重視的行動」、「非常謝謝日本在自由潛水世錦賽的仗義直言」、「感謝日本台日友好」。（編輯：倪浩軒）