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日台交流協會曝另類「10月1日」！台人暖：感謝仗義直言

▲日本台灣交流協會介紹10月1日的多種含義，而不少台灣網友在底下留言提及國際自由潛水世界錦標賽的撤國旗事件，感謝日本「仗義直言」。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）
▲日本台灣交流協會介紹10月1日的多種含義，而不少台灣網友在底下留言提及國際自由潛水世界錦標賽的撤國旗事件，感謝日本「仗義直言」。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）

日台交流會曝另類10月1日！網暖心

2021-10-01 21:25:45

台灣選手參加國際自由潛水世界錦標賽（AIDA Depth World Championship 2021），國旗卻「被消失」，日本等多國選手決定跟進隱藏國旗，大動作挺台，最終主辦單位向台灣道歉。而日本台灣交流協會正好在今（1）日發文介紹10月1日的多種含義，不少台灣網友湧入留言表達感謝，直呼「非常謝謝仗義直言！」

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台灣5名自由潛水選手參加自由潛水世界錦標賽，我國國旗卻被主辦單位從轉播畫面中下架，日本AIDA率先要求一同撤掉日本國旗，表達與台灣同進退之意，隨後多國選手跟進，最終主辦單位向台灣道歉，更坦承撤掉我國國旗是因「中國當局停止直播讓我們感到意外」。

▲國際自由潛水世界錦標賽主辦方發聲明向台灣致歉。（圖／翻攝自AIDA Depth World Championship 2021官網）
▲國際自由潛水世界錦標賽主辦方發聲明向台灣致歉。（圖／翻攝自AIDA Depth World Championship 2021官網）
此事再度牽扯兩岸政治敏感神經，藍綠政治人物紛紛發聲表態。而對民間來說，最強烈的感受應該還是日本友人的支持。而今天10月1日正好是對岸的國慶日，日本台灣交流協會選在這時在臉書發文介紹10月1日的多種含義，「10月1日大集合！今天除了是咖啡控最愛的國際咖啡日之外，居然也是日本茶日、日本酒日、森永巧克力始賣日、Pocky餅乾始賣日、東海道線新幹線開業日、領帶日、眼鏡日等等多達幾十個日本特有的日子」。

日本台灣交流協會最後更詢問大家，「如果可以在10月1日這天制定一個專屬台灣的日子，不曉得大家有沒有什麼有趣的建議？小編建議可以制定今天為台北101日」，吸引不少網友湧入文章底下留言表達感謝，「謝謝日本，今天對台灣AIDA事件的支持，非常地感動」、「感謝日本在自由潛水世界錦標賽，發起對台重視的行動」、「非常謝謝日本在自由潛水世錦賽的仗義直言」、「感謝日本台日友好」。（編輯：倪浩軒）

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