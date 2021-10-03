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禪柔運動創立者是羅馬尼亞籍的舞蹈家Juliu Horvath，因為跳舞受傷，造成阿基里斯腱斷裂，因而創辦這項運動，Juliu認為「傷於動作，始於動作」，也就是需要從「動作」來治療，因此結合了瑜珈、舞蹈、游泳等動作，且重視脊椎多面向的活動，因此又稱之為「脊椎螺旋運動」，強調全身流暢性，不僅溫和、容易簡單，就連孕婦都可嘗試，只要有一張椅子及瑜珈墊，就可完成一套禪柔運動。
簡婕表示，禪柔讓運動變得「觸手可及」，因此沒有很大的限制，幾乎是人人都可以嘗試，例如身體緊繃僵硬、或者沒有運動習慣，想要開始運動卻擔心會受傷的人，都很適合，因為一般的運動、重訓動作都是單一的，但禪柔運動可以練習多面向的活動，幫助身體更協調、更流暢。簡婕補充，孕婦也很適合，可以舒緩懷孕帶來的腰痠與背部疼痛，也可以幫助尿失禁患者訓練骨盆底肌。
不只是維持身材 更能學會「對自己溫柔」
禪柔運動不只是提升身體的能力，更能把「心靈」照顧好。簡婕說明，「禪」的意思是，「觀照回自己身上」，「柔」則是「流暢的動作」，也可以說是「對自己溫柔」。現代人工作、課業壓力大，時常讓筋膜緊繃不舒服，在禪柔運動的設計中，可透過增加動態神經的滑動，幫助訓練筋膜，達到身體的放鬆自在。
簡婕表示，禪柔運動會幫助身體關節找到空間，大多數人平常較少活動關節導致僵硬，它可以幫助關節更流暢，且做動作過程中，可以找到身體的力量並維持脊椎中軸的位置，簡婕接著表示，禪柔運動最大特色在於，活動脊椎時，可以幫助脊椎做到不同面向的活動，例如，旋轉、前彎、後仰與側彎等，這也是日常活動都會做到的動作，例如彎腰或轉身撿拾、拿取物品，一不小心就會扭到或閃到腰，而透過禪柔運動幫助脊椎進行多面向活動，喚醒身體能力，日常起居不用擔心造成傷害。
學會自我覺察 並幫助喚醒內在力量
至於「心」，簡婕分享，「禪柔」一詞顧名思義，強調的不是動作外型，而是要把專注力放在自己身上，並學會「自我覺察」，每個人會細膩覺察到身體疲累與極限程度，透過做禪柔運動的時候可以放鬆，讓身體不要接受這麼多挑戰，禪柔運動的設計裡面也有很多呼吸的方法，透過「呼吸」過程，也會讓心情放鬆，也能訓練到心肺系統。
簡婕說明，禪柔運動也很強調脈輪和能量系統，可以歸納在「靈」。動作要專注在脈輪系統，透過身體的能量來做出動作，不是用肌肉蠻力一邊做動作，需要一點時間學會運用身體「內在的力量」，每個人都有屬於自己脈輪和能量系統，可以夠過禪柔運動啟發這些能量，讓身體更加自如輕鬆。
禪柔運動、瑜伽、皮拉提斯的差異
簡婕表示，瑜伽強調伸展、動作會停，屬於偏向「靜態」的運動，但禪柔運動是「動態」的；皮拉提斯則是強調核心中軸的「控制」，禪柔則是強調「流暢」。簡婕接著說明，「平常在醫院內，我們會帶病人做一起做皮拉提斯和禪柔，因為每個患者的狀態不一樣，需要練習不同的方式，而每種運動都有特色，「建議學會用禪柔的方式，來做瑜珈或皮拉提斯，尤其瑜珈有高難度的拉筋，禪柔運動的伸展與流暢，可以幫助瑜珈做得更好」。
簡婕 物理治療師
花蓮慈濟醫院醫學中心
慈濟大學社會推廣中心講師
專業證照
國際脊椎螺旋運動指導員（GYROKINESIS®Certified Instructor）
國際Balanced Body皮拉提斯墊上運動指導員培訓認證
Redcord® Neurac1®Neurac 2®國際認證
丹麥Smertevidenskab疼痛治療師認證
勞動部職場健康促進物理治療師
英國Kinetic Control認證第一階段動作治療師
國際佛德氏淋巴引流學院徒手淋巴引流第一階段
資料來源：健康醫療網 喚醒心靈潛在力量 用「禪柔運動」學會對自己溫柔
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊