▲ 裕隆日產舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」 提昇顧客滿意

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「2021 NISTEC/NISAC全國技能競賽」包含車輛診斷維修技術、車身鈑金技術、車身噴塗技術及服務專員客戶應對等四項競賽職類，分為 NISSAN 和 INFINITI 兩個品牌，共計有 36 位菁英選手參與，展現專業保養維修職能及精進的售後服務品質，相互競技切磋，也透過競賽過程培育未來的專業主管。經過精彩激烈的角逐，最後由南區經銷公司裕昌汽車勇奪「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」總團體獎冠軍殊榮。
防疫不停歇 持續舉辦「NISTEC/NISAC 全國技能競賽」
「NISTEC/NISAC 全國技能競賽」宗旨在於提昇技術人員及服務專員水平，提供客戶高標準服務，達到顧客滿意，NISTEC 全名 Nissan Service Technical Excellence Competency，為 NISSAN 技術類別競賽，包含車輛診斷維修技術、車身鈑金技術及車身噴塗技術等三項競賽職類；NISAC 全名 Nissan Service Advisor Excellence Competency，為 NISSAN 服務類別競賽，包含服務專員客戶應對競賽職類。裕隆日產持續舉辦「NISTEC/NISAC 全國技能競賽」，以精進售後服務、提昇顧客滿意，2021 年配合疫情政策採分流方式進行，落實嚴格的防疫措施，實施實名制、量測溫度、全程配戴口罩、保持安全距離、集結人數限制等規定，希望藉由此次競賽，在疫情期間也能讓各地專業人員互相交流切磋，精進本身職能。
致力提昇售後服務 疫情以最高標準提供安心保修環境
裕隆日產長期以來致力於提昇售後服務技術及品質，疫情期間，NISSAN 及 INFINITI 服務廠亦以最高防疫標準提供安心保修環境，所有服務人員皆須配戴口罩、量測體溫及確實消毒雙手後才能入廠工作，廠區每日夜間與週日加強環境消毒。另為確保車主用車無虞，提供車主預約與拖吊急修服務，在車輛進廠時，立即進行車室稀釋酒精消毒，並於完成保修後提供臭氧或稀釋酒精再次車室淨化，以及在與車主進行車輛保修解說與結帳時設立防疫隔板阻隔。此外為避免疫情期間群聚，請車主配合入廠口罩配戴、體溫量測、QR CODE 簡訊實聯制，並建議車主留車保養避免在廠客休等候，客休室座位空間已間隔1.5公尺，以確保車主維持安全社交距離並確實達到防疫目的(註1)。
裕隆日產蔡文榮總經理表示，雖然國內新冠肺炎疫情尚未平息，裕隆日產仍希望持續精進售後服務專業能力，在符合政府防疫政策及規範下，舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」，讓所有 NISSAN 及 INFINITI 服務體系同仁彼此學習共同精進，並將以更優異的技術及更貼心的服務，讓每一位車主感到滿意。裕隆日產重視每一位車主與乘客，以及人、車之間共同經歷的美好生活，期望提供消費者更優質的產品與服務。
註1：因應疫情，關於新冠肺炎完整防疫資訊，請洽行政院衛生福利部疾病管制署網站(https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A)