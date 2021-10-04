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裕隆日產舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」 提昇顧客滿意

▲ 裕隆日產舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」 提昇顧客滿意
▲ 裕隆日產舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」 提昇顧客滿意

2GameSome - 有車賞

2021-10-04 18:25:01

裕隆日產汽車於疫情期間為持續提昇服務接待人員及保養維修技師專業能力，於 9 月 9 日至 9 月 17 日在三義裕隆日產培訓中心舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」，由各區經銷公司選拔內部競賽脫穎而出的優勝好手，再與來自全國各地的菁英共同競賽，活動配合政府防疫政策採分流方式進行，並落實嚴格的防疫措施。

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「2021 NISTEC/NISAC全國技能競賽」包含車輛診斷維修技術、車身鈑金技術、車身噴塗技術及服務專員客戶應對等四項競賽職類，分為 NISSAN 和 INFINITI 兩個品牌，共計有 36 位菁英選手參與，展現專業保養維修職能及精進的售後服務品質，相互競技切磋，也透過競賽過程培育未來的專業主管。經過精彩激烈的角逐，最後由南區經銷公司裕昌汽車勇奪「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」總團體獎冠軍殊榮。

防疫不停歇 持續舉辦「NISTEC/NISAC 全國技能競賽」

「NISTEC/NISAC 全國技能競賽」宗旨在於提昇技術人員及服務專員水平，提供客戶高標準服務，達到顧客滿意，NISTEC 全名 Nissan Service Technical Excellence Competency，為 NISSAN 技術類別競賽，包含車輛診斷維修技術、車身鈑金技術及車身噴塗技術等三項競賽職類；NISAC 全名 Nissan Service Advisor Excellence Competency，為 NISSAN 服務類別競賽，包含服務專員客戶應對競賽職類。裕隆日產持續舉辦「NISTEC/NISAC 全國技能競賽」，以精進售後服務、提昇顧客滿意，2021 年配合疫情政策採分流方式進行，落實嚴格的防疫措施，實施實名制、量測溫度、全程配戴口罩、保持安全距離、集結人數限制等規定，希望藉由此次競賽，在疫情期間也能讓各地專業人員互相交流切磋，精進本身職能。

致力提昇售後服務 疫情以最高標準提供安心保修環境

裕隆日產長期以來致力於提昇售後服務技術及品質，疫情期間，NISSAN 及 INFINITI 服務廠亦以最高防疫標準提供安心保修環境，所有服務人員皆須配戴口罩、量測體溫及確實消毒雙手後才能入廠工作，廠區每日夜間與週日加強環境消毒。另為確保車主用車無虞，提供車主預約與拖吊急修服務，在車輛進廠時，立即進行車室稀釋酒精消毒，並於完成保修後提供臭氧或稀釋酒精再次車室淨化，以及在與車主進行車輛保修解說與結帳時設立防疫隔板阻隔。此外為避免疫情期間群聚，請車主配合入廠口罩配戴、體溫量測、QR CODE 簡訊實聯制，並建議車主留車保養避免在廠客休等候，客休室座位空間已間隔1.5公尺，以確保車主維持安全社交距離並確實達到防疫目的(註1)。

裕隆日產蔡文榮總經理表示，雖然國內新冠肺炎疫情尚未平息，裕隆日產仍希望持續精進售後服務專業能力，在符合政府防疫政策及規範下，舉辦「2021 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」，讓所有 NISSAN 及 INFINITI 服務體系同仁彼此學習共同精進，並將以更優異的技術及更貼心的服務，讓每一位車主感到滿意。裕隆日產重視每一位車主與乘客，以及人、車之間共同經歷的美好生活，期望提供消費者更優質的產品與服務。

註1：因應疫情，關於新冠肺炎完整防疫資訊，請洽行政院衛生福利部疾病管制署網站(https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A)

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