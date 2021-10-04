▲ BMW 全台經銷網絡全面強化 服務體驗再升級

為服務蘭陽地區的消費者，「BMW 蘭陽鎔德展示中心」於 2021 年盛大開幕，「BMW 蘭陽鎔德服務中心」也預計將於 2023 年正式啟用；全台最大 BMW 旗艦據點座落於南台灣亞洲新灣區，「BMW 高雄汎德新生展示暨服務中心」擁有原廠最高規格的軟、硬體建置提供客戶舒適的賞車體驗與服務。
BMW 蘭陽鎔德展示中心於 2021 年第三季正式開幕，座落於宜蘭縣羅東鎮精華地段，依照 BMW 德國原廠全新展示中心規範設計規劃，集合銷售服務、原廠精品與零件、客戶服務等多項功能，為東部地區 BMW 客戶提供更即時與便利的全方位服務。BMW 蘭陽鎔德展示中心將蘭陽風光獨具的自然環境特色融入空間設計語彙中，以透明帷幕收納日光，打造擁有開闊、明亮的「Driving Gallery」新車展示空間，並規劃 VIP 專屬交車室、尊榮客休區與洽談空間；同時更提前佈局未來，設置 BMW i 電動車專屬展示區域與 BMW i 充電站提供 BMW 電動車車主專屬的充電服務，進一步建構 BMW 全台充電能源網路。此外，為提供更為完善且全面的品牌體驗，正著手規劃建置「BMW 蘭陽鎔德服務中心」並預計於 2023 年正式啟用，讓東部區域的車主與貴賓享有更便捷的保養維修服務。
全台最大旗艦據點─「BMW 高雄汎德新生展示暨服務中心」
BMW 高雄汎德新生展示暨服務中心以德國原廠5S最高規格打造，符合 Sales(銷售)、Survey(服務反饋)、Spare parts(零配件)、Service(售後服務)、Sustainability(永續經營)的五大標準，提供高屏地區在地消費者 360 度完善服務。共斥資 6.5 億打造佔地面積 2,600 坪、總樓地板面積約 4,650 坪，包含地下一層及地上三層的建築體，以最高標準規劃頂級展示空間，包括 1、2 樓的新車展示區、BMW i 電動車、BMW M 及 BMW Luxury Class 頂級旗艦車款的專屬展示區域，總展示車輛可達 23 輛，為全台最大 BMW 展示中心。服務中心則配置高達 18 個保養維修工作位、22 個鈑噴服務工作位，將有效節省車主等待時間，搭配德國原廠認證的專業技師，提供車主專業且高品質的車輛保養維修服務。BMW 高雄汎德新生展示中心更備有 6 間獨立 VIP 洽談室、兒童遊戲室、育嬰哺乳室、虛擬實境體驗的 VR 室與超過 60 個座位數的寬敞顧客休息區與點心吧台區。自開幕起BMW高雄汎德新生展示暨服務中心利用建築設計上的太陽能板產出近 70 萬 kWh 的電量，整體碳排放也減少超過 40 萬公斤，相當於種植 50 萬棵樹的減碳能力。
BMW Premium Selection 原廠認證中古車 布局全台強化經銷網絡
BMW Premium Selection 原廠認證中古車所有車款皆經由原廠 360 度嚴苛品質檢測，具備完整且透明的車輛來源、維修歷史記錄，提供消費者值得信賴的產品與服務。為讓 BMW 車主及客戶擁有順暢、輕鬆的購車體驗，BMW Premium Selection 原廠認證中古車同時提供一站式換購服務，從尊榮鑑價到客製化購車財務方案、保險服務等，舉凡購車所需安排的事項皆可交由專業銷售顧問為您進行完善計畫；此外，凡購買 BMW Premium Selection 原廠認證中古車皆可享有 12 個月完整保固。
為強化全台 BMW Premium Selection 原廠認證中古車經銷網絡，規劃於 2021 年完成全台布局共 11 間 BMW Premium Selection 原廠認證中古車展示中心。繼全新「台北依德中和原廠認證中古車」於今年 6 月盛大落成，BMW 台北鎔德也於台北市內湖區行善路設立「台北鎔德內湖原廠認證中古車」，給予雙北地區客戶更多元、便利的購車選擇。同時，「嘉義賓歐原廠認證中古車」、「南投長慶原廠認證中古車」、「彰化昌一原廠認證中古車」也將於今年第四季陸續開幕，提供更多喜愛 BMW 的車迷朋友完善的原廠專業服務。
「BMW Future Retail」前瞻服務思維 樹立業界標竿
BMW 總代理汎德傾聽消費者心聲，持續致力與經銷商夥伴攜手合作導入同步全球的「BMW Future Retail」服務規範，即以「Premium Retail Experience 頂級購車禮遇」與「Retail Enabling 經銷商服務強化」為主軸，意指從接待、諮詢到產品體驗皆以全新思維，掌握消費者需求。以溫暖優質的賞車環境，頂級飲品與多樣化的精緻餐點，多元化休憩空間等禮遇，並結合新式多媒體互動科技與領先業界的 Product Genius 產品菁英概念等專業服務，讓每位車主都能享有最輕鬆愉快的產品購買與服務體驗。除了高規格的軟硬體規劃外，更積極進行各類培訓課程以提升人員的專業知識與服務，每位銷售顧問與服務顧問均須通過原廠標準之認證考核，以期為全台喜愛 BMW 的消費者與車主們提供頂級舒適的服務體驗。