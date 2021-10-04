▲ BMW 全台經銷網絡全面強化 服務體驗再升級

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為服務蘭陽地區的消費者，「BMW 蘭陽鎔德展示中心」於 2021 年盛大開幕，「BMW 蘭陽鎔德服務中心」也預計將於 2023 年正式啟用；全台最大 BMW 旗艦據點座落於南台灣亞洲新灣區，「BMW 高雄汎德新生展示暨服務中心」擁有原廠最高規格的軟、硬體建置提供客戶舒適的賞車體驗與服務。





「BMW Future Retail」前瞻服務思維 樹立業界標竿





BMW 總代理汎德傾聽消費者心聲，持續致力與經銷商夥伴攜手合作導入同步全球的「BMW Future Retail」服務規範，即以「Premium Retail Experience 頂級購車禮遇」與「Retail Enabling 經銷商服務強化」為主軸，意指從接待、諮詢到產品體驗皆以全新思維，掌握消費者需求。以溫暖優質的賞車環境，頂級飲品與多樣化的精緻餐點，多元化休憩空間等禮遇，並結合新式多媒體互動科技與領先業界的 Product Genius 產品菁英概念等專業服務，讓每位車主都能享有最輕鬆愉快的產品購買與服務體驗。除了高規格的軟硬體規劃外，更積極進行各類培訓課程以提升人員的專業知識與服務，每位銷售顧問與服務顧問均須通過原廠標準之認證考核，以期為全台喜愛 BMW 的消費者與車主們提供頂級舒適的服務體驗。



